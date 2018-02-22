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Yılmaz Morgül'den soyağacı tepkisi

Şarkıcı Yılmaz Morgül, e-Devlet üzerinden soyağacı araştıranlara esprili bir dille tepki gösterdi

Yılmaz Morgül'den soyağacı tepkisi
e-Devlet'te hizmete giren soyağacı sorgulama işlemine vatandaşlar yoğun talep göstermişti. Uygulama hizmete girdikten sonra kilitlenmiş, sistem yenilenerek yeniden hizmete sokulmuştu. Vatandaş, aile büyüklerini ve memleketlerini e-Devlet üzerinden öğrendi.

''HASTASIYIZ DEDE''

Bu duruma Yılmaz Morgül tepkisiz kalamadı ve Instagram hesabından tepki gösterdi. Çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz Morgül altına, 'Bayramlarda, kandillerde dedesini aramayanlar... E Devlet'ten dedesinin dedesini arıyorlar, bu nasıl dede? Hastasıyız dede' mesajını yazarak esprili bir dille tepki gösterdi.

YILMAZ MORGÜL'ÜN PAYLAŞIMI: 



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e devlet alt üst soyağacı sorgulama ekranı- Sorgulamak için tıklayıne devlet alt üst soyağacı sorgulama ekranı- Sorgulamak için tıklayın

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