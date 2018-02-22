Yılmaz Morgül'den soyağacı tepkisi

e-Devlet
'te hizmete giren soyağacı sorgulama
işlemine vatandaşlar yoğun talep göstermişti. Uygulama hizmete girdikten sonra kilitlenmiş, sistem yenilenerek yeniden hizmete sokulmuştu. Vatandaş, aile büyüklerini ve memleketlerini e-Devlet
üzerinden öğrendi.
''HASTASIYIZ DEDE''
Bu duruma Yılmaz Morgül
tepkisiz kalamadı ve Instagram hesabından tepki gösterdi. Çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz Morgül
altına, 'Bayramlarda, kandillerde dedesini aramayanlar... E Devlet'ten dedesinin dedesini arıyorlar, bu nasıl dede? Hastasıyız dede' mesajını yazarak esprili bir dille tepki gösterdi.
YILMAZ MORGÜL'ÜN PAYLAŞIMI:
Soyağacı sorgulamada daha eski tarihlere nasıl gidilir?
e devlet alt üst soyağacı sorgulama ekranı- Sorgulamak için tıklayın
e-Devlet soyağacı sorgulamasındaki ilginç isimler!
Çiğdem Saltık