Yılmaz Morgül'den soyağacı tepkisi

''HASTASIYIZ DEDE''

YILMAZ MORGÜL'ÜN PAYLAŞIMI:

Soyağacı sorgulamada daha eski tarihlere nasıl gidilir?

e devlet alt üst soyağacı sorgulama ekranı- Sorgulamak için tıklayın

e-Devlet soyağacı sorgulamasındaki ilginç isimler!

Çiğdem Saltık

'te hizmete girenişlemine vatandaşlar yoğun talep göstermişti. Uygulama hizmete girdikten sonra kilitlenmiş, sistem yenilenerek yeniden hizmete sokulmuştu. Vatandaş, aile büyüklerini ve memleketleriniüzerinden öğrendi.Bu durumatepkisiz kalamadı ve Instagram hesabından tepki gösterdi. Çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşanaltına, 'Bayramlarda, kandillerde dedesini aramayanlar... E Devlet'ten dedesinin dedesini arıyorlar, bu nasıl dede? Hastasıyız dede' mesajını yazarak esprili bir dille tepki gösterdi.