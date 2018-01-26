Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy'a zatürre teşhisi konuldu (5 gündür hastanede)

Çiğdem Saltık

Magazin dünyası geride bıraktığımız günnedeniyle hastaneye yatan ve beş gün boyunca burada tedavi görenu konuşmuştu.Dün taburcu olanun haberi henüz güncelliğini korurken, bu defaden kötü bir haber geldi.Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay' ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göreevde yediği bir yemekten zehirlendi.'ü, tiyatrocu Ahmet Çevik acilen hastaneye kaldırdı.