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Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Yılmaz Morgül'ün evde yediği bir yemek sonrası zehirlendiği ve apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi

26 Ocak 2018, Cuma 11:20
Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı
Magazin dünyası geride bıraktığımız gün zatürre teşhisi nedeniyle hastaneye yatan ve beş gün boyunca burada tedavi gören Bülent Ersoy'u konuşmuştu.

Bülent Ersoy'a zatürre teşhisi konuldu (5 gündür hastanede)Bülent Ersoy'a zatürre teşhisi konuldu (5 gündür hastanede)

Dün taburcu olan Bülent Ersoy'un haberi henüz güncelliğini korurken, bu defa Yılmaz Morgül'den kötü bir haber geldi.

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay' ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre Yılmaz Morgül evde yediği bir yemekten zehirlendi.

Yılmaz Morgül'ü, tiyatrocu Ahmet Çevik acilen hastaneye kaldırdı.



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