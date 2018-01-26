Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı

Magazin dünyası geride bıraktığımız gün zatürre teşhisi
nedeniyle hastaneye yatan ve beş gün boyunca burada tedavi gören Bülent Ersoy'
u konuşmuştu.
Bülent Ersoy'a zatürre teşhisi konuldu (5 gündür hastanede)
Dün taburcu olan Bülent Ersoy'
un haberi henüz güncelliğini korurken, bu defa Yılmaz Morgül'
den kötü bir haber geldi.
Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay' ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre Yılmaz Morgül
evde yediği bir yemekten zehirlendi.
Yılmaz Morgül
'ü, tiyatrocu Ahmet Çevik acilen hastaneye kaldırdı.
Çiğdem Saltık