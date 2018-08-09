Yılmaz Ulusoy Cüneyt Arkın'ı hastanede ziyaret etti

Cüneyt Arkın, kalp yetmezliğine bağlı gelişen akciğer ödemi sonucu ortaya çıkan solunum güçlüğü nedeniyle 5 Ağustos'ta hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

09 Ağustos 2018, Perşembe 08:51
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İş insanı Yılmaz Ulusoy 50 yıllık arkadaşı Cüneyt Arkın’ı tedavi gördüğü Medical Park Silivri Hastanesi’nde ziyaret etti.

DÜN SABAH TABURCU EDİLDİ

Koah hastası Cüneyt Arkın (81) geçen pazar hastaneye kaldırılmış, yoğun bakıma alınmıştı. Sanatçı dün sabah taburcu edildi.


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