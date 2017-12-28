Yılmaz Vural: ‘Aumann’ın sözleri Fikret Orman’ın gücüne gitmiş’

"BEŞİKTAŞ'A BAKIN..."

"BAYERN'İ ELERİZ"

FİKRET ORMAN’LA ARASINDA GEÇEN İLGİNÇ SOHBET

Erdinç Şahin

ilçesindekonulu söyleşiye katılan Yılmaz Vural, Beşiktaş’ın maçlarını izlerken keyif aldığını açıklayarak, “Beşiktaş hakikaten iyi oynayan bir takım. Türkiye’de pek alıştığımız bir şey değil. Bu demektir ki Beşiktaş artık uluslararası bazda yarışacak bir oyuncu kadrosuna sahip” dedi.Gebze Belediyesi’nin, Kültür Merkezi’nde düzenlediği ‘Türk Futbolu’ konulu söyleşiye katılan Yılmaz Vural, gençlerimizin yabancılarla yarışır hale getirmemiz gerektiğini belirterek, “Bana göre Türk futbolunda tartışılacak konu yabancı sayısı değil, tartışmamız gereken Türkiye’de biz kendi gençlerimize spor yaptırıp da o yabancılarla yarışacak hale getirmiyoruz. Bunu tartışmamız gerekirken, biz hala yanlış adreslerdeyiz. Beşiktaş takımı ilk 16’ya kaldı, bakın oyuncu yapısına Gökhan Gönül oynuyor, Cenk oynuyor, ara sıra Caner oynuyor, Tolga zaman zaman girip çıkıyor. Eğer bunların hepsi Türkiye’de yetişmiş gençler olmasa buralara kadar gelemezdik” dedi.Beşiktaş’ın maçlarını izlerken keyif aldığını söyleyen Yılmaz Vural, “Ben İstanbul’dayken genelde her profesyonel maça gitmeye çalışıyorum. Beşiktaş’ın maçlarını izlerken keyif alıyorum. Beşiktaş hakikaten iyi oynayan bir takım. Türkiye’de pek alıştığımız bir şey değil. Bu demektir ki Beşiktaş artık uluslararası bazda yarışacak bir oyuncu kadrosuna sahip. Şimdi soruyorlar bize Almanya’dan arkadaşlar. Bayern Münih maçı ne olur diye. İnanın ben şöyle düşünüyorum. Futbolda sonuç bilmek tabi ki bir kehanet istiyor. Eskiden de biz daha düne kadar böyle takımlarla oynarken, kendi takımlarımıza iş olsun diye biz yeneriz derken, bu gün biz hepimiz Beşiktaş’ın Bayern Münih’i eleyebileceği konusunda hem fikiriz. Futbol bu, doğrularını iyi yaparsa onu alt edebilir diye düşünüyoruz” diye konuştu.Vural, Fikret Orman ile aralarında geçen sohbeti ise şöyle anlattı:Türkiye’de insanlar bir yere yaptıkları gelmediğini, ilişkilerle bir yere geldiğini ifade eden Vural, “İnanın Türkiye’deki sıkıntılar bundan kaynaklanıyor. Şu an bir takım çalıştırsaydım, şu an Beşiktaş’tan Babel ve Cenk Tosun’u transfer etmek isterdim” dedi.