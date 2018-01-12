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Yılmaz Vural’dan Dünya Kupası sürprizi! İran Milli Takımı

Türk futbolunun fenomen isimlerinden Yılmaz Vural, aldığı teklifler ile alakalı yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. Vural, 12 takımdan teklif aldığını belirtirken Dünya Kupası'na gidecek İran Milli Takımı'nın da kendisine teklif getirdiğini dile getirdi.

Yılmaz Vural’dan Dünya Kupası sürprizi! İran Milli Takımı
Tecrübeli teknik adam yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada birçok teklif aldığını belirtti. Hedefleri olan bir takımla anlaşmak istediğini söyleyen Yılmaz Vural, Dünya Kupası’na katılacak olan İran Milli Takımı’ndan teklif aldığını açıkladı.

Yılmaz Vural’ın açıklamalarından öne çıkan bölümler:

İran’dan İstanbul’a geldiler, görüştüm. Belki de gidebiliriz, bilmiyorum. İran Milli Takımı’nın Portekizli bir hocası vardı, Cezayir ile anlaşmış galiba. Böyle çok farklı bir durum var ortada, ama yurt dışı transferi çok kolay olmuyor, belli bir süreci var. Türkiye’de ligden birkaç takımla görüştüm. Bir alt ligden de hemen hemen 12 takımın başkanıyla görüştüm, olmadı. Hedef istiyor insan. Hep böyle ekonomik sıkıntıları olan, puanları silinen takımlar.”
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