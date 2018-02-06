Yılmaz Vural Giresunspor yolunda

27.TAKIMI OLACAK

5. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE

Erdinç Şahin

takımlarındanteknik direktör’le yollar ayrıldı.Diyadin’le yolların ayrılmasının ardından; yeni hoca arayışlarını hızlandıransürpriz bir isimle anlaşma sağladı.Karadeniz ekibi, tecrübeli teknik adamile anlaşmaya vardı. Yeşil Beyazlıların önümüzdeki günlerde Vural’la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.Geçen yıl Göztepe’yi Süper Lig’e taşıyan Türk futbolunun en tanınmış isimlerinden Yılmaz Vural, daha önce Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Karşıyaka, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Karabükspor ve Adana Demirspor’da görev yapmıştı.Kariyerinde 1994-1995’te Eskişehirspor, 1995-1996’da Sarıyer, 2005-2006’da Antalyaspor ve 2017-2018’de Göztepe’yi Süper Lig’e çıkaran Yılmaz Vural, 2016-2017 sezonunda Adana Demirspor’un başında play-off’ta şampiyonluğu penaltı atışlarında kaybetti.