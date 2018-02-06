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Yılmaz Vural Giresunspor yolunda

Spor Toto 1. Lig takımlarından Giresunspor, Metin Diyadin ile yolların ayrılmasından sonra tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Yılmaz Vural Giresunspor yolunda
Spor Toto 1. Lig takımlarından Giresunspor’da teknik direktör Metin Diyadin’le yollar ayrıldı.

Diyadin’le yolların ayrılmasının ardından; yeni hoca arayışlarını hızlandıran Giresunspor sürpriz bir isimle anlaşma sağladı.

Karadeniz ekibi, tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural ile anlaşmaya vardı. Yeşil Beyazlıların önümüzdeki günlerde Vural’la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
 

27.TAKIMI OLACAK


Geçen yıl Göztepe’yi Süper Lig’e taşıyan Türk futbolunun en tanınmış isimlerinden Yılmaz Vural, daha önce Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Karşıyaka, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Karabükspor ve Adana Demirspor’da görev yapmıştı.
 

5. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE


Kariyerinde 1994-1995’te Eskişehirspor, 1995-1996’da Sarıyer, 2005-2006’da Antalyaspor ve 2017-2018’de Göztepe’yi Süper Lig’e çıkaran Yılmaz Vural, 2016-2017 sezonunda Adana Demirspor’un başında play-off’ta şampiyonluğu penaltı atışlarında kaybetti.


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