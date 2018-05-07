Yirmi7 ‘den yepyeni bir single: Papatya

YİRMİ7 KİMDİR?

Nazlı Erdol

Müzik hayatını uzun yıllar Amerika’ da sürdüren Okan Şarlı, “Papatya, hepimizi heyecanlandıran bir şarkı oldu. Umarım dinleyen herkesi de aynı şekilde etkiler” diyerek duygularını açıkladı.Papatya şarkısına, Devrin Usta yönetmenliğinde Şile ve Ümraniye Film Platolarında rengarenk, bahar esintileri içeren enerjisi yüksek bir klip çekildi. Papatya grubun Türkiye’deki iddiasını ortaya koyan bir çalışma olarak dikkat çekiyor.(Twenty7) 2007 yılında,tarafından'ta kurulmuş Türk Rock grubudur. Okan Şarlı'nın yazıp, bestelediği ingilizce ve türkçe şarkılar ile başta Los Angeles olmak üzereve'ta100'den fazla konser vermeyi başaran ilk Türk müzik grubu olmuştur.Grup ismini 27 yaşında hayatını kaybeden efsanevi rock yıldızları anısına “ 27’nin bitiş değil, yeni bir başlangıcın simgesi” olarak bu ismi almıştır. Grup müzik kariyerine Amerika’da “twenty7” Türkiye’de “yirmi7” adıyla devam etmektedir.Yirmi7(Twenty7), 2015 yılı aralık ayında çıkardıkları "" şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayarak, dijital platformlarda ve müzik kanalları listelerinde 9 hafta 1 numarada kalmayı başarmıştır. İ-Tunes'de 3 hafta satış rekoru kıran ve YouTube'da 50 milyondan fazla izlenmeye ulaşarak Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi edinmiştir.Yirmi7 (Twenty7), enerjik sahne performansları, kendilerine özgü stilleri ile 2. şarkıları "Sokak Lambası" ve ardından "Naçizane Bir Gece" şarkıları ile Türkiye ve Amerika'da büyük başarılara imza atmıştır.