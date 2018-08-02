YKS için sıkça sorulan 35 soru ve cevabı

ÖSYM'nin internet sitesinde, kamuoyunda anlaşılmayan hususlara açıklık getirmek için 2018-YKS'ye ilişkin 35 sıkça sorulan soru ve cevabı paylaşıldı.

Buna göre tercih işlemleri 7-14 Ağustos'ta yapılacak. Adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na tercih süresi içinde ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak tercihlerini sisteme kaydedecek. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak.

TERCİH SÜRESİNCE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLECEK

-Tercih Süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecek. Tercih süresi bitene kadar sisteme işlenen tercihler değiştirilebilecek. Adaylar, en fazla 24 tercih yapabilecek.

-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı 150'nin altında olanlar tercih yapamayacak, özel yetenek sınavı gerektiren programlara başvuramayacak.

-Merkezi yerleştirme için tercih yapanlar, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için ilgili üniversitelere de başvuru yapabilecek.

-2018-YKS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezi yerleştirmeyle yerleşen (ek yerleştirme dahil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan adayların, 2019-YKS'ye girdikleri takdirde ortaöğretim başarı puanlarının (OBP) çarpılacağı katsayı veya katsayılar yarıya düşürülecek.

-Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılacak. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülecek.

-Okul birincileri, genel kontenjan ve okul birincileri kontenjanı göz önünde tutularak merkezi yerleştirme ile yerleştirme puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirilecek.

Yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden adaylara duyurulacak.