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YKS kılavuzu açıklandı... YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu açıklandı. YKS için 1 Mart’ta başlayacak başvurular, 21 Mart’a kadar devam edecek. İşte YKS ile ilgili detaylar

28 Şubat 2018, Çarşamba 16:25
YKS kılavuzu açıklandı... YKS başvuruları ne zaman başlayacak?
Kılavuzda yer alan bilgilere göre YKS’ye başvuran tüm adayların Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katılmaları zorunlu. Diğer oturumlar isteğe bağlı.

YKS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

2017-2018 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler; ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar; ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar; ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar 2018 YKS’ye başvurabilecek.

>>> 2018 YÜKSEKÖGRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN


2018 YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre üniversite adayları YKS başvurularını 1-21 Mart tarihleri arasında yapacaklar. Geç başvuru günü ise 4 Nisan olarak açıklandı. 1-21 Mart tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamlayaman öğrenciler 4 Nisan'da normalden daha yüksek bir başvuru ücreti ödeyerek geç başvuru yapabilecekler.

HER SINAV İÇİN 50 TL

ÖSYM'nin yayımladığı adayların girecekleri her sınav için (TYT, AYT, YDT) 50 TL sınav ücreti ödemeleri gerekiyor. Geç başvuru yapmak durumunda kalanlar ise her sınav için 75 TL ödeyecekler.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Sınav değişse de yarın yani 1 Mart'ta başlayacak başvuru süreci ile ilgili radikal bir değişiklik bulunmuyor. Adaylar diğer ÖSYM ve önceki üniversite sınavında olduğu gibi başvurularının ais.osym.gov.tr adresinde Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Tabii bunun için sistemde adayın geçerli bir fotoğrafı ve eğitim bilgisinin bulunması gerekiyor. Yoksa adaylar başvurularını ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden veya ÖSYM'nin belirlediği başvuru merkezlarinden yapacak. Adaylarının fotoğragflarının son 50 ay içinde çekilmiş olması gerekiyor.

2018 YKS PROGRAMI

Haziran ayında üniversite adaylarının tercihli olarak gireceği üç sınav yapılacak. YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 23 Haziran Cumartesi 10.15'te başlayacak 135 dakika sürecek. YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri ise 24 Haziran Pazar günü gene 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Yabancı Dil puanı alması gereken adaylar ise 24 Haziran Pazar günü öğleden sonra 15.41'te 120 dakikalık YKS 3. Oturum Yaban Dil Testi'ne girecekler.

 


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