YKS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sonuçların açıklanmasına 3 gün kala bu soru gündem olmuş durumda... Güzel bir üniversite hedefleyen üniversite adayları bu nedenle sonuçlara konsantre olmuş vaziyetteler... Sonuçların açıklanma tarihi belli fakat saat konusunda net bir bilgi yok.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKANACAK?

İyi bir eğitimi almak için girdikleri sınav yüz binlerce kişinin kaderini etkileyecek. Üniversite adayları sabısız bir şekilde YKS sonuçlarını beklerken ÖSYM daha önce sınav takviminde sonuçların ilan edilme tarihini belirlemişti. Takvime göre YKS sonuçlarının açıklanama tarihi 31 Temmuz 2018 Salı günü... Şu an sonuçların erken açıklanma gibi bir durumu ise söz konusu değil.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih dönemi için süreç başlamış olacak. Tercihler, 7-14 Ağustos tarihlerinde yine Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. Tercih bildirim işlemi tamamladıktan sonra ‘Tercih Süresi’ içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecek. Tercih işlemi tamamladıktan sonra ‘Tercih Süresi’ içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesi ve yazıcıdan tercih listesinin dökümünün alınması gerekiyor.

Tercih yapabilmek için YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) en az 150 puan almak koşuluyla, bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekiyor. Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek içinse TYT puanının en az 150 ve üzeri olması lazım.

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