YKS sonuçları açıklandı: Şimdi tercih zamanı

SEVİM BÜYÜKTAŞ DEMİR

ÖSYM tarafından tercih süreciyle ilgili bilgilendirmelerin sürekli yapılacağını belirten Prof. Dr. Özer tercihlerle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplarını da paylaşacaklarını vurguladı. Adayların tercih işlemleri bittikten sonra yerleştirme işlemlerine başlayacaklarını ifade eden Prof. Dr. Özer, “Yerleştirme sonuçları 31 Ağustos’ta açıklanacak. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra yükseköğretim kurumlarına kayıtlar 3-7 Eylül’de yapılacak” diye konuştu.

Bölüm doğru belirlenmeli

İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı Özge Alyu, üniversite tercihi yapacak adaylara önemli tavsiyelerde bulundu. Üniversite tercihi aşamasındaki öğrencilerin öncelikle okumak istediği bölümü doğru belirlemeleri gerektiğinin altını çizen Özge Alyu, ‘Ben ne istiyorum, hangi alanlara ilgi duyuyorum, hangi alanlarda yetenekliyim?’ gibi sorulara yanıt aramaları gerektiğine dikkat çekti.

Öğrencilerin belirledikleri bölümler hakkında detaylı bilgi almalarını gerektiğini söyleyen Alyu, “Akademisyenler ve üniversitede o bölümleri okuyan öğrencilerden bilgi alınmalı. Bölüm belirlendikten sonra, üniversite seçimi yapılmalı. Akademisyenlerin kendi alanlarında zengin bir geçmişe sahip olması, iş dünyasınca bilinen, danışılan, fikrine önem verilen isimler olması ve okulun öğrenci odaklı olması önemli. Üniversite adayları, mezun olduktan sonraki süreci de düşünmeli. Üniversitenin iş dünyasıyla bağlantılarını ve eğitim süresince kişisel gelişimi ne ölçüde desteklediği sorgulanmalı. Üniversitelerin uluslararası bağlantılarının incelenmesi, öğrenci değişiminin rahat uygulanabilir olması gerekir” dedi.

SORU İPTALİ YOK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yılın 7 aylık bölümünde yapılan 28 sınavda adaylara toplam 4 bin 429 sorunun yöneltildiğini belirterek, soruların hiçbirisinin iptal edilmediğini söyledi. Prof. Dr. Özer yılın 7 ayında yapılan 28 sınava 8 milyon adayın başvurduğunu söyledi. En büyük katılımın 30 Haziran ve 1 Temmuz’da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) gerçekleştiğini belirten Özer, bu sınavda 4 milyon 548 bin 224 sınav kitapçığının ve cevap kağıdının basıldığını 150 bin sınav evrakı kutusunun kullanıldığını aktardı.