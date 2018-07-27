YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken açıklanabilir mi?

Yaklaşık 2 milyon kişi hayatlarının en kritik sınavı olan ve bu yıl ilk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdiler. 30 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen sınavın ardından akşam saat 18.00'de soru ve cevaplar adayların erişimine açıldı. Üniversite adayları soru ve cevapların yayımlanmasıyla birlikte sonuçlar için bir fikir sahibi oldular fakat kesin sonuç için heyecanlı bir bekleyiş içerisine girdiler. Sınavın ardından 26 gün geçerken yüz binler "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu son birkaç gündür sık bir şekilde sormaya başladılar.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Güzel bir üniversite eğitimi almak için girdikleri sınav yüz binlerce kişinin kaderini etkileyecek. Üniversite adayları sabısız bir şekilde YKS sonuçlarını beklerken ÖSYM daha önce sınav takviminde sonuçların ilan edilme tarihini belirlemişti. Takvime göre YKS sonuçlarının açıklanama tarihi 31 Temmuz 2018 Salı günü... Şu an sonuçların erken açıklanma gibi bir durumu ise söz konusu değil.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih dönemi için süreç başlamış olacak. Tercihler, 7-14 Ağustos tarihlerinde yine Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. Tercih bildirim işlemi tamamladıktan sonra ‘Tercih Süresi’ içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecek. Tercih işlemi tamamladıktan sonra ‘Tercih Süresi’ içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesi ve yazıcıdan tercih listesinin dökümünün alınması gerekiyor.

Tercih yapabilmek için YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) en az 150 puan almak koşuluyla, bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekiyor. Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek içinse TYT puanının en az 150 ve üzeri olması lazım.











