YKS sonuçları yarın açıklanıyor! Ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Üniversite adayları için yarın kader günü... ÖSYM, milyonlarca öğrencinin sabırsızlık ve heyecanla beklediği YKS sonuçlarını 31 Temmuz Salı günü açıklıyor. Adaylar sabah saatlerinden itibaren teyakkuzda olacak, anbean ÖSYM'nin resmi sitesi kontrol edilecek.

YKS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları yarın açıklanacak fakat saate ilişkin net bir bilgi verilmiş değil. Bu nedenle "YKS sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusu gündem olmuş durumda... Konuya ilişkin herhangi bir açıklama geldiği takdirde haberimizde bulabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih dönemi için süreç başlamış olacak. Tercihler, 7-14 Ağustos tarihlerinde yine Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. Tercih bildirim işlemi tamamladıktan sonra ‘Tercih Süresi’ içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecek. Tercih işlemi tamamladıktan sonra ‘Tercih Süresi’ içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesi ve yazıcıdan tercih listesinin dökümünün alınması gerekiyor.

Tercih yapabilmek için YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) en az 150 puan almak koşuluyla, bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekiyor. Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek içinse TYT puanının en az 150 ve üzeri olması lazım.

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