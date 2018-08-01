LGS ve YGS'nin kaldırılmasının ardından yeni sistem YKS hayata geçti. Bu yıl ilk kez uygulanan sınavda 2 milyonu aşkın üniversite adayı ter döktü. Önceki gün gece yarısı YKS sonuçları açıklandı. Kimleri emeklerinin karşılığını alırken kimileri de hüsrana uğradı. Şimdi adayların önünde yepyeni bir maraton var. YKS tercihleri 7 - 14 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Tercihler için en önemli konu kontenjan ve program listesiydi, ÖSYM bugün kritik öneme sahip kontenjan ve program listesini yayımladı.

ÖSYM'DEN YAPILAN DUYURU:

2018-YKS tercih işlemleri, 7 Ağustos 2018 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar,2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların

Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’ mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

YKS KONTENJAN VE PROGRAM LİSTESİ

TYT PUANI 150'DEN AZ OLANLAR TERCİH YAPAMAYACAK

TYT sınavından 150 puandan az alan adaylar, tercih aşamasına katılım gösteremeyecek. Puanı 150'den büyük olan ancak AYT ve YDT sınavına girmeyen adaylar ise yalmnızca kılavuz içerisindeki Tablo-3'ten tercihlerini gerçekleştirebilecek. Bu durum, AYT ve YDT sınavına giren ancak 180'den aşağı puan alanlar için de geçerli olacak.

YERLEŞTİRMEDE 5 PUAN TÜRÜ DE KULLANILABİLECEK

YKS sonuçları bilgisine göre adayların katılım gösterdiği test alanlarına göre hesaplanacak olan puanları, tercih aşamasında kullanılacak. TYT'den en az 150 puan alan bir aday, diğer puan türlerini de kullanarak tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu puan türleri, üniversite adayının katılım gösterdiği teste göre Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL olarak sıralanabilecek. Y-TYT puanı ise her adayın girmesinin zorunlu olduğu ortak test olduğu için tercih döneminin sabit puan türü olacak.

GEÇTİĞİMİZ YIL HERHANGİ BİR BÖLÜME YERLEŞEN ADAYLARIN KATSAYISI DÜŞÜRÜLECEK

2017 yılında YGS ve LYS olarak gerçekleştirilen üniversite sınavına katılım gösteren ve yaptığı tercih sonucu bir bölüme yerleşen adayların, bu yıl katılım sağladığı sınavdaki OBP katsayıları daha düşük olacak. Adayların bu yıl katılım sağladığı YKS'den aldığı ham puandaki OBP'lerin çarpılacağı katsayılar yarı yarıya düşürülecek.

ÖSYM'DEN TERCİH YAPARKEN OKUL TÜRÜ, YAŞ VE CİNSİYET UYARISI

ÖSYM'nin tercih kılavuzunda yer alan bazı programlar aday puanlarına göre yerleştirme yaparken, bazı programlarda okul türü, yaş, cinsiyet ve sağlık gibi özel koşullar aranıyor. Bu aşamada programın yanında yer alan koşulları karşılamamasına rağmen tercih yapanların yerleştirmeleri ise geçersiz sayılabiliyor. Bu kapsamda ÖSYM, adaylara "Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümünü okumalarını tavsiye ediyor.

OKUL BİRİNCİLERİ İÇİN ÖZEL STATÜ

Okullarından birinci olarak mezun olan adaylar, YKS'de elde ettiği puanla birlikte, şartların elverdiği en üst tercihlerine yerleştirilecek. Kısıtlı olan okul birinciliği kontenjanından, puanları yeterince yüksek olan öğrenciler etkin olarak faydalanabilecek. Okul birincileri için ayrılan kontenjanların dolmaması durumunda boş kontenjan, genel kontenjana aktarılacak. Okul birincileri, bu olanaktan yararlanabilmek için tercihlerini, puan durumlarını göz

önünde tutarak dengeli bir şekilde yapmalıdır.



