Batman Fen Lisesi öğrencisi ve 10 nüfuslu bir ailenin çocuğu olan Emir Doğan, girdiği YKS sınavında Sayısal puan türünden aldığı 491 puanla Türkiye 38’ncisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Okulundan da birincilikle mezun olan Emir Doğan, başarısının düzenli çalışmanın ürünü olduğunu belirterek tıp fakültesine gitmek istediğini söyledi. Ailesinden, öğretmenlerinden ve okul idaresinden büyük destek aldığını ifade eden Doğan, ”Daha iyi bir derece isterdim ama gönül isterdi ki daha yüksek bir yere gelebileyim. Kısmet buymuş, Allah’ın takdiri. Bundan sonra önümüze bakmak gerekiyor. Çalışmadan hiçbir başarı elde edilmiyor ve onların zaman kayıplarının gerçekten sıkıntı vereceğini söylemek istiyorum. Hedefim Tıp Fakültesiydi. İnşallah istediğim bölüme yerleşeceğim. Tıp’ta da göz doktorluğu istiyorum. Tabi bu zamanla değişir mi bilemem. Ama şuan hedefim bu” dedi.

"AYNI ZAMANDA BÖLGE BİRİNCİSİ"

Okul Müdürü Mehmet İsen, Emir Doğan’ın aldığı puanla Türkiye 38’incisi olmanın yanı sıra Batman 1’incisi ve aynı zamanda bölge birincisi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

“Emir, çalışkan bir öğrencidir. Saygılı, dürüst, okulda öğretmenler ve öğrenciler tarafından sevilen bir öğrencimizdir. Okulumuz zaten başarılı bir okuldur. Bölgeye hitap eden bir okuldur. 8 ilden öğrenci alıyoruz. Öğrencilerimizin yüzde 80-90’ı tıp fakültelerine yerleşmektedirler. Emir’de o öğrencilerimizden bir tanesidir. Bu sene büyük bir başarı elde etti Emir. Bizler idare olarak, öğretmenleri olarak Emir ve diğer bütün öğrencilerimize desteklerimizi hiçbir zaman esirgemedik. Onlara güzel bir çalışma ortamı hazırlıyoruz. Bu şekilde çocuklarımızın da gayretli oluşu, bizim işlerimizi hem rahatlatıyor hem de onlar için daha çok yeni ortamlar hazırlamak için çaba sarf etmemize sebebiyet veriyor. Biz de okulda bu başarılı kitleyi ülkemizin belirli yerlerine yerleştirmek için gayret ediyoruz, çaba gösteriyoruz. Okul müdürü olarak başta derece yapan Emir Doğan öğrencimizi ve diğer tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum.”

İHA