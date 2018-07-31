YKS Üniversite taban puanları ve tavan puanları... Tercih robotu!

Dün gece yarısı ÖSYM beklenmedik bir açıklama yaparak YKS sonuçlarını açıkladı. Daha önce pek fazla alışık olmadığımız bu gelişme sonrası yüz binler anında sonuçlara ulaşmak için siteye akın etti. Sonuçlarını öğrenen üniversite adayları anında üniversite taban ve tavan puanlarını araştırmaya koyuldu.

ÜNİVERSİTE TAVAN VE TABAN PUANLARI

2018 Tavan ve taban puanları henüz açıklanmadı. 2017 tavan ve taban puanlarına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

TAVAN VE TABAN PUANLARI - 1

TAVAN VE TABAN PUANLARI - 2

2018 YKS sınavı puan hesaplama sistemi nasıl?

ÖSYM’nin yaptığı duyuruya göre, “Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 31 Mayıs 2018 tarihli toplantısında, 2018 YKS’de TYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden en az 0,5, AYT’de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerektiğine karar verilmiş olup 2018-YKS Kılavuzu bu karar doğrultusunda güncellenmiştir” ifadelerine yer verildi.

Mart ayında yayınlanan kılavuza göre adayların TYT puanlarının hesaplanabilmesi için Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı aranıyordu.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda tercih süresi 7-14 Ağustos 2018 olarak belirtildi.

Adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler.

Adaylar tercihlerini , T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklar. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, yayımlanan kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT ’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Tablo 4'te yer alan yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’ de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhan gibirine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecek.

2018-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak.







































