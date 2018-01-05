YKS yabancı dil oturumunda Arapça ve Rusça da yer alacak

ARAPÇA VE RUSÇA DA YER ALACAK

Senim Tanay

YÖK'ün internet sitesinde yer alan "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları" bölümü güncellenerek yeni bilgiler paylaşıldı.YKS'nin birinci oturumu olan TYT'de Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinin ağırlıklarının ne olacağı sorusu üzerine, TYT'de her bir testin daha önce açıklandığı üzere soru sayısı ile ilişkili olacağı hatırlatılarak, "Dolayısıyla TYT sınavında Türkçe testinin ağırlığı yüzde 33, sosyal bilimler testinin ağırlığı yüzde 17, temel matematik testinin ağırlığı yüzde 33, fen bilimleri testinin ağırlığı ise yüzde 17'dir" açıklaması yapıldı."Yabancı dil oturumunda hangi testlerin yer alacağına" ilişkin bir soru,şeklinde yanıtlandı.2017-2018 eğitim öğretim yılı verilerine göre, ortaöğretim sisteminde yabancı dil eğitimi verilen ilk beş dilin İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olduğuna işaret edilerek, "Dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu olarak bu beş dil, dil sınavı kapsamına alınmış bulunmaktadır" değerlendirmesi yapıldı.