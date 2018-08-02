Milyonlarca gencin üniversiteye girmek için katıldığı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sınava giren gençler şimdi aldıkları puana göre girmek istedikleri üniversiteleri tercih edecekler.

14 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Balçova Belediyesi de değişen sistem ile doğru tercih yapmakta zorlanan öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek. Öğrenciler 14 Ağustos'a kadar Ata Caddesi, İncarialtı ve AVM'lerde kurulacak standlarda YKS danışmanlık hizmeti alabilecek.

Balçova Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Ali Çalkaya "Çocuklarımız yıllardır verdikleri emeğin sonunda bir sınava giriyorlar. Emeklerinin boşa gitmemesi için doğru tercih yapmaları çok önemli. Bu yıl başlattığımız bir uygulama ile gençlerimiz uzmanlar ile birlikte YKS tercihlerini kısa sürede yapabilecekler. Biz her platformda ülkemizin tek kurtuluşunun eşit ve kaliteli eğitimden geçtiğini vurguluyor hizmetlerimizi de bu çerçevede yapıyoruz. Tek amacımız gençlerimizin istedikleri bölümleri kazanıp başarılı bir eğitim hayatı geçirmeleri" dedi.

DHA



