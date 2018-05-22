Yoğun bakıma alınan Gökhan Kırdar kimdir? Kaç yaşında?

Üstüme Basıp Geçme Yar, Yerine Sevemem, Yağmur gibi birbirinden güzel şarkılara imza atan Gökhan Kırdar, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırılan ünlü şarkıcının ağzından kan geldiği ve göğüs bölgesinde şiddetli ağrılar olduğu belirtildi. Kurlar Vadisi müziklerini de yapan Gökhan Kırdar'ın hayranları sanatçı hakkındaki bilgileri merak edip hakkında araştırma yapmaya başladı.

GÖKHAN KIRDAR KİMDİR?

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu sanatçı Gökhan Kırdar 1994 yılında ilk albümü Serseri mayın ile müzik piyasasındaki yerini almış ve özellikle Yerine Sevemem isimli şarkı ile büyük bir çıkış yakalamıştır .Müziğini icra etmeye devam eden Gökhan Kırdar son dönemlerde ise sinema ve dizilerin müziklerini hazırlamaktadır.

Gökhan Kırdar Aydın doğumludur. Babası Nevzat bey İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunu bir resim sanatçısı, annesi ise Müzeyyen Hanım Güzel Sanatlar Lisesi mezunu idi. 3 kardeş olan Gökhan Kırdar'ın bir abisi bir de ablası vardır.