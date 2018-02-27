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Yoğun bakımda kadın ve erkek birlikte tedavi edilmesin

İlahiyatçı profesör, ölümle savaşırken bile kadın-erkek ayrımı istedi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Faruk Beşer, Sağlık Bakanlığı yetkililerine sordu: Yoğun bakımda kadın ve erkeği ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi? Kadına kadın, erkeğe erkek doktor bakamaz mı?

Yoğun bakımda kadın ve erkek birlikte tedavi edilmesin
İlahiyatçı Nurettin Yıldız'ın “6 yaşında çocukla evlenilebilir”, “Asansörde halvet olabilir” ve ‘'Yatağa, yatar yatmaz, gözünü kapatıp uyuyun, yoksa battaniye ve yorgan cinsel dürtülerinizi rahatsız edebilir” yolundaki fetvalarının ardından, tartışılacak bir çıkış da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Profesörü Faruk Beşer'den geldi.

Faruk Beşer, kadın ve erkekler için ayrı yoğun bakım istedi.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI


Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Sağlık Bakanlığı yetkililerine seslenen Faruk Beşer, “Yoğun bakımda kadın ve erkeği ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi? Hastaları çıplak yapmak zorunluluk mu? Öyleyse kadına kadın, erkeğe erkek doktor bakamaz mı?” dedi. 

Yine Nurettin Yıldız yine skandal: Yatak ve yorgan cinsel dürtülerinizi rahatsız ederYine Nurettin Yıldız yine skandal: Yatak ve yorgan cinsel dürtülerinizi rahatsız eder

Faruk Beşer yoğun bakımda tedavi gören hastaların, bir daha yoğun bakıma girmek istemediklerini de öne sürerek, “Bir giren beni bir daha oraya koydurursanız, hakkımı helal etmem diyor, bundan memnun musunuz?” dedi. Beşer'e sosyal medyadan, “Yoğun bakım mahremiyetin olduğu yer değil, hayatiyetin olduğu yer. Uğraştığınız konuya bakın. Oradaki insanlar zaten canlarının derdine düşmüş. Bıktım inanın bıktım artık. Hocaların hep cinsiyet sorunlarıyla uğraşmasından bıktım” biçiminde tepkiler geldi.

Sözcü


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