Yoğun bakımda kadın ve erkek birlikte tedavi edilmesin

Yine Nurettin Yıldız yine skandal: Yatak ve yorgan cinsel dürtülerinizi rahatsız eder

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Yine Nurettin Yıldız yine skandal: Yatak ve yorgan cinsel dürtülerinizi rahatsız eder

Erdinç Şahin

'ın “6 yaşında çocukla evlenilebilir”, “Asansörde halvet olabilir” ve ‘'Yatağa, yatar yatmaz, gözünü kapatıp uyuyun, yoksa battaniye ve yorgan cinsel dürtülerinizi rahatsız edebilir” yolundaki fetvalarının ardından, tartışılacak bir çıkış dageldi.Faruk Beşer, kadın ve erkekler için ayrı yoğun bakım istedi.Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerindenyetkililerine seslenen, “Yoğun bakımda kadın ve erkeği ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi? Hastaları çıplak yapmak zorunluluk mu? Öyleyse kadına kadın, erkeğe erkek doktor bakamaz mı?” dedi.yoğun bakımda tedavi gören hastaların, bir daha yoğun bakıma girmek istemediklerini de öne sürerek, “Bir giren beni bir daha oraya koydurursanız, hakkımı helal etmem diyor, bundan memnun musunuz?” dedi. Beşer'e sosyal medyadan, “Yoğun bakım mahremiyetin olduğu yer değil, hayatiyetin olduğu yer. Uğraştığınız konuya bakın. Oradaki insanlar zaten canlarının derdine düşmüş. Bıktım inanın bıktım artık. Hocaların hep cinsiyet sorunlarıyla uğraşmasından bıktım” biçiminde tepkiler geldi.