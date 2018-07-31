Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle Kastamonu Devlet Hastanesi'ne başvuran burada yapılan anjiyonun ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün tedavisi sürüyor.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, kalp krizi geçiren Köylü, yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutuluyor

GÜN İÇİNDE ODAYA ALINACAK

Genel sağlık durumu iyi, bulguları stabil olan Köylü'nün gün içinde odaya alınacağı kaydedildi.

Köylü'nün tedavisi, gözlem amacıyla birkaç gün daha devam edecek.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, dün hastaneye gelerek Köylü'nün sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

AA