Yoğurttan tatlı olur mu diyenlere yepyeni iki lezzet

Bir Danone markası olan Danissimo’nun iki yeni lezzeti; cheesecake tutkunlarını kalbinden vuracak “Limon Cheesecake”
ve çikolatayı çıtır çıtır sevenlere “Çikolatalı Gofret Topları”
, yenilenen ambalajıyla dolaplarda yerini aldı.
Danissimo, çikolata olmazsa olmaz diyenlere “Çikolata Parçalı”
, ilk kaşıkta sizi kendine bağlayacak “Fındık & Kurabiye”
, dört mevsim yaz lezzetlerinden vazgeçemeyenler için “Kırmızı Meyveler”
, yoğun lezzetlerden hoşlananlara “Karamel& İncir”
, ferah meyve tadından vazgeçemeyenlere “Elma Kivi”
çeşitleriyle de tatlı severlerin gönlünü fethetmeye devam ediyor.
Senim Tanay