Yoğurttan tatlı olur mu diyenlere yepyeni iki lezzet

Senim Tanay

Bir Danone markası olan Danissimo’nun iki yeni lezzeti; cheesecake tutkunlarını kalbinden vuracakve çikolatayı çıtır çıtır sevenlere, yenilenen ambalajıyla dolaplarda yerini aldı.Danissimo, çikolata olmazsa olmaz diyenlere, ilk kaşıkta sizi kendine bağlayacak, dört mevsim yaz lezzetlerinden vazgeçemeyenler için, yoğun lezzetlerden hoşlananlara, ferah meyve tadından vazgeçemeyenlereçeşitleriyle de tatlı severlerin gönlünü fethetmeye devam ediyor.