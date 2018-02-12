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Yoğurttan tatlı olur mu diyenlere yepyeni iki lezzet

Yeni nesil tatlı Danissimo, "Yoğurttan tatlı olur mu?" diyenleri yeni lezzetlerini denemeye davet ediyor

12 Şubat 2018, Pazartesi 14:10
Yoğurttan tatlı olur mu diyenlere yepyeni iki lezzet
Bir Danone markası olan Danissimo’nun iki yeni lezzeti; cheesecake tutkunlarını kalbinden vuracak “Limon Cheesecake” ve çikolatayı çıtır çıtır sevenlere “Çikolatalı Gofret Topları”, yenilenen ambalajıyla dolaplarda yerini aldı.

Danissimo, çikolata olmazsa olmaz diyenlere “Çikolata Parçalı”, ilk kaşıkta sizi kendine bağlayacak “Fındık & Kurabiye”, dört mevsim yaz lezzetlerinden vazgeçemeyenler için “Kırmızı Meyveler”, yoğun lezzetlerden hoşlananlara “Karamel& İncir”, ferah meyve tadından vazgeçemeyenlere “Elma Kivi” çeşitleriyle de tatlı severlerin gönlünü fethetmeye devam ediyor.





 


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