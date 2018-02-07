Yoğuşmalı kombi artık zorunlu oluyor

EVİNİZDEKİ KOMBİLERİ TÜKETİM SÜRESİ DOLANA KADAR KULLANILABİLECEK

OLMAZSA OLMAZ

Kombi üretim ve ithalatına yeni düzenleme geliyor

ISINMAK İÇİN KLİMALAR DA GÖREVDE

TÜKETİME DİKKAT

Erdinç Şahin

Birliği (AB) ülkelerinde yeni yürürlüğe giren “Türkiye’de de uygulanması için hazırlıklara başlandı.Enerji ile ilgili tüm ürünler için ekolojik gereksinimleri belirleyecek yönetmelik kapsamında kaynak kullanımda tasarruf sağlanması ve zararlı emisyonların azaltılması hedefleniyor. Yönetmeliğe göre, ülke içinde üretilen veya ithal edilen 400 kilovata kadar ısıtma kapasiteli kombi ve kazanlar, yoğuşmalı teknolojiye sahip olacak. Yeni kombi ve kazanlarda verimlilik ön planda tutulacak ve bu cihazlar eski modellere göre yüzde 15 daha tasarruflu çalışacak. Böylece, doğalgaz tüketimi ve faturası azalırken, ülke ekonomisine de önemli katkı sağlanacak.Yeni yönetmelik kapsamında üretilecek çevre dostu yoğuşmalı kombilerle standart kombiler arasında ortalama 800 ila bin lira fiyat farkı olabilecek. Tüketiciler, satın almak istedikleri ısıtma cihazının enerji tüketim sınıfı hakkında önceden bilgi sahibi olabilecek ve seçimlerini buna göre yapabilecek. Ayrıca tüketiciler, hali hazırda kullandıkları yoğuşmasız kombilerini tüketim ömrü bitene kadar kullanabilecek. Tüketim ömrü biten ya da değiştirilmesi gereken kombiler ise yoğuşmalı kombilerle yenilenecek. Türkiye’de ortalama yıllık bir milyon kombi alım-satımı yapılıyor ve pazarın yüzde 35’i yoğuşmasız kombilerden oluşuyor. Nisandan itibaren pazarın kalan yüzde 65’lik kısmının da yoğuşmalı cihazlara dönmesi bekleniyor.Peki yoğuşmalı kombi seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Yoğuşmalı kombilerin, uygun bir tesisat kurulumu ile kış aylarının en önemli gider kalemlerinden biri olan doğalgaz faturalarında azalma sağlayacağı bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda. Yapılan araştırmalar da, hava sıcaklığının ortalama 10 derece olduğu mevsimlerde, yoğuşmalı kombilerin konvansiyonel olanlara kıyasla yüzde 10 ila yüzde 20 verimlilik sağladığını gösteriyor.Ancak, kombi satın alma kararını verirken üzerinde önemle durmamız gereken yaşam alanımızın sahip olduğu özellikler konusu bu seçimde de mutlaka değerlendirilmeli. Nitekim 160-170 m2 ve üzerindeki alana sahip evlerde, sağlanacak yakıt tasarrufu ile nispeten pahalı olan yoğuşmalı kombilerin amortismanını 2 veya 3 yıl içerisinde sağlamak mümkün. Ancak daha küçük metrekareye sahip konutlar için, amorti etme süresinin çok daha uzun yıllara yayılacağını ve kombilerin standart ömürlerinin 10 ile 15 yıl arasında olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor.Ayrıca, yoğuşmalı kombilerden maksimum verimi elde edebilmek için, evdeki kombi tesisatından kazan büyüklüğüne; radyatörlerin konumu ve uzunluklarına kadar birçok detayın uygun şekilde ve uzman kişiler tarafından tasarlanmış olması gerekiyor. Özetle, daha yüksek fiyatlı bir yoğuşmalı kombi alarak ileriye dönük bir yatırım yapmış ve her şekilde tasarruf etmiş olacaksınız; ancak evinizin büyüklüğü ve gelecek planlarınızı gözden geçirerek, daha uygun koşullarda satın alacağınız bir konvansiyonel kombi ile de mutlu olmanız mümkün.Sıcaktan yanıp kavrulduğumuz yaz aylarındaki en iyi dostumuz hiç tartışmasız klimalar. Yaz aylarında vazgeçemediğimiz bu cihazlar, artık kış aylarında da en iyi dostumuz olmaya başladı. Doğalgazın aksine elektrikten başka hiçbir enerji kaynağı kullanmayan klimalar, kolay kurulum avantajıyla da kış aylarının en iyi ısıtma seçenekleri arasında. Durum böyle olunca klima markaları da kış için hazırladıkları kampanyaları ve indirimleri tüketicilere sunmaya başladı.Enerji tüketimi ısıtma amaçlı klima seçerken dikkat edilecek noktaların başında yer alıyor. Elektrik faturanızı kabartmaması için A enerji sınıfındaki klimaları tercih etmeye çalışın. Klima seçiminde en önemli nokta ise klimanın kapasitesidir. Klimanın ‘BTU’ ile ifade kapasitesinin, klimanın koyulacağı odaya uygun olması gerekiyor. Uygun BTU değerinin hesaplanması için odanın genişliği, tavan yüksekliği, cephesi, izolasyonu, hangi katta bulunduğu ve odanın aydınlatması gibi faktörler değerlendiriliyor. Isıtma amacıyla kullanılabilecek klimaların satış fiyatları 1500 TL’den başlıyor.