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YÖK 5 üniversiteye rektör atanacağını açıkladı

Yüksek Öğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamada 5 üniversiteye rektör atanacağı belirtildi. Buna göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi'ne rektör atanacak.

YÖK 5 üniversiteye rektör atanacağını açıkladı
Yükseköğretim Kurulu'ndan, ( YÖK) beş üniversite için rektör ataması yapılacağı bildirildi.

YÖK tarafından yayımlanan, "rektör adaylığı başvuru ilanı"nda, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesine rektör ataması yapılacağı belirtildi.

AA'nın haberine göre; Bugün başlayan başvuruların 18 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunacakların, şu şartlara sahip olması gerektiği kaydedildi:

"Profesör olarak en az üç yıl görev yapmış olmak, Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir hali bulunmamak, rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olmak. Rektörlük için aday adayı başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin, belirtilen şartları taşıması halinde, herhangi bir devlet veya vakıf üniversitelerinde kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmaları şart değildir."

Sadece bir üniversitenin rektörlüğü için başvurabilecek adaylar başvurularını bizzat yapabilecekleri gibi, posta veya elektronik postayla işlemlerini gerçekleştirebilecek.

 


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