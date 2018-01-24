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YÖK açıkladı... Akademisyenler için mecburi hizmet mi geliyor?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), basında yer alan akademisyenlere mecburi hizmet getirildiğine yönelik haberlerin gerçek olmadığını açıkladı

24 Ocak 2018, Çarşamba 16:43
YÖK açıkladı... Akademisyenler için mecburi hizmet mi geliyor?
YÖK tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, akademisyenlerin 2 yıl boyunca "mecburi hizmet" yapacağına ilişkin basında yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor.

Üretim Reform Paketi kapsamında geçen yıl temmuz ayında yayınlanan ve 2547 sayılı kanuna eklenen maddeye göre bir üniversitede doktorasını bitirenlerin en fazla yüzde 20'si, aynı üniversitenin yardımcı doçent kadrolarına atanabilecek, geriye kalan yüzde 80'i ise doğu ya da batı illeri gözetilmeksizin farklı bir üniversitede bir eğitim öğretim yılı boyunca çalışmak koşuluyla doktorasını bitirdikleri üniversitede yardımcı doçent olabilecek.

Bu düzenlemenin ardından kanun kapsamındaki araştırma görevlilerinin doktora öğrenimleri sonrasında bir akademik yıl için gidebilecekleri kurum bulma konusunda YÖK'e talepte bulunmaları üzerine, YÖK tarafından Akademik Kariyer Platformu çalışması başlatıldı.

BAŞVURU İSTEĞE GÖRE OLACAK

Bu platform, farklı bir üniversitede 1 yıl çalışma koşulu getirilen yüzde 80'lik dilimdeki akademisyenlerin boşta kalmaması için onlara kariyerlerine devam edecek bir yer göstermek amacıyla oluşturulacak. Bu kapsamda üniversitelerin ihtiyaç duyduğu alanlardaki doktoralı insan kaynağı, üniversitelerle buluşturulacak.

Platform, doktorasını tamamlayan mezunların kendilerine doğru ve hızlı bir şekilde üniversite pozisyonu bulabilmesi, yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelerin doktoralı insan kaynağı ihtiyacının karşılanabilmesi, misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma programları kapsamındaki üniversitelerin amaçlarına yönelik doktoralı insan kaynağı ihtiyacının karşılanabilmesi ve doktor öğretim görevlisi istihdamı sürecinin daha şeffaf ve performans odaklı olarak yürütülmesini sağlayacak.

Bu platforma başvurular isteklilik esasına göre olacak.


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