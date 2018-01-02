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Yok artık! Yayaların kullandığı merdivenlerden kamyonetiyle indi

İstanbul Kadıköy'de bir kamyonet şoförü, caddeye kestirmeden inmek için akıllara durgunluk veren bir yol seçti. Yola inmek için yayaların kullandığı merdiveni tercih eden şoförün tehlikeli sürüşü cep telefonu kameralarına da yansıdı

02 Ocak 2018, Salı 14:32
Yok artık! Yayaların kullandığı merdivenlerden kamyonetiyle indi
Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Kadıköy’de meydana geldi. Gideceği yere kestirmeden ulaşmaya çalışan bir kamyonet sürücüsü, yolu kullanmak yerine yayalar için yapılan merdiveni kullandı.

İşte o anlar:



Kamyonetin ağır ağır merdivenlerden indiği sırada okuldan evine giden iki çocuğun da merdivenlerden çıkmaya çalıştığı görüldü.


'ALLAH AKIL FİKİR VERSİN'

Olası bir faciadan dönülen görüntüleri çeken kişi de “Adam normal yoldan inmeyi tercih etmemiş, kaldırımı tercih etmiş. Çocuklar da gel git yapıyor. Tehlikenin farkında değiller. Allah akıl fikir versin” şeklinde tepkisini dile getirdi.

 

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