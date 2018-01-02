Yok artık! Yayaların kullandığı merdivenlerden kamyonetiyle indi

İşte o anlar:

'ALLAH AKIL FİKİR VERSİN'

Senim Tanay

Akıllara durgunluk veren olay’de meydana geldi. Gideceği yere kestirmeden ulaşmaya çalışan bir kamyonet sürücüsü, yolu kullanmak yerine yayalar için yapılan merdiveni kullandı.Kamyonetin ağır ağır merdivenlerden indiği sırada okuldan evine giden iki çocuğun da merdivenlerden çıkmaya çalıştığı görüldü.Olası bir faciadan dönülen görüntüleri çeken kişi de “Adam normal yoldan inmeyi tercih etmemiş, kaldırımı tercih etmiş. Çocuklar da gel git yapıyor. Tehlikenin farkında değiller. Allah akıl fikir versin” şeklinde tepkisini dile getirdi.