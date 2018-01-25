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YÖK Başkanı Yekta Saraç Sudan heyetiyle görüştü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç, Sudan Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr. Azhari Ömer Abdelbagi ile görüştü

25 Ocak 2018, Perşembe 17:23
YÖK Başkanı Yekta Saraç Sudan heyetiyle görüştü
YÖK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre Prof.Dr. Yekta Saraç, Türk-Sudan Yükseköğretimde İşbirliği Teknik Komitesinin ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere Ankara’da bulunan Sudan Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığı  Müsteşarı Prof. Dr. Abdelbagi ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Toplantıda, Prof.Dr. Yekta Saraç’ın, 2015’te gerçekleştirdiği Sudan ziyareti sırasında imzalanan "Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı"nın 2017-2020 yılları için uygulama programı kapsamında belirlenen iş birliği konuları ve Sudan’da kurulması düşünülen Türk-Sudan Üniversitesi ile ilgili süreç ele alındı.

Görüşmeye Sudan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Ahmet et-Tayib el-Kordofani ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er de katıldı.

 


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