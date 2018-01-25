Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

YÖK Doktora Burs Programı başvuruları başladı (100/2000 YÖK Doktora Burs Programı)

Yükseköğretim Kurulu'nca yürütülen "100/2000 YÖK Doktora Burs Programı"nın üçüncü çağrı döneminde 70 üniversiteye 2 bin kontenjan verildi. Bu üniversitelerce yapılacak ilanlara 12 Şubat'a kadar başvurulabilecek. Peki 2018 yılında burs miktarı ne kadar olacak? İşte YÖK Doktora Burs Programı başvuru şartları

25 Ocak 2018, Perşembe 16:12
YÖK Doktora Burs Programı başvuruları başladı (100/2000 YÖK Doktora Burs Programı)
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde ilk çağrıya çıkılarak başlatılan ve ilk iki çağrı dönemi sonunda yaklaşık bin 250 öğrencinin burs aldığı "100/2000 YÖK Doktora Burs Programı"nın üçüncü çağrı dönemi kapsamında üniversiteler tarafından yapılan başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı.

Üçüncü çağrı döneminde 83 öncelikli alanda 75 üniversite tarafından yaklaşık 3 bin 200 kontenjan talep edildi. Söz konusu başvuruların panel değerlendirmeleri tamamlanarak ilgili alanlarda başarılı bulunan üniversitelerin kontenjan sayıları belirlendi.

Buna göre 70 üniversiteye 2 bin kontenjan verilmesi uygun bulundu. Bundan sonraki ilan ve başvuru süreçleri ise üniversiteler tarafından yürütülecek.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Ayrıca, 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı ile ilk iki çağrı döneminde burs verilen öncelikli alanlar, üçüncü çağrı döneminde değerlendirilerek mevcut programlara kabul edilen öğrenci sayıları, küresel akımlar ve ülkenin ihtiyaçları kapsamında 30 alan da yenilendi.

Adaylar, üniversiteler ve alanları YÖK'ün internet adresinden öğrenilebilecek.

İlgili alanda başarılı bulunan üniversitelerce yapılacak ilanlara, ilgili alanda doktora öğrencisi ve doktora öğreniminin tez aşamasına geçmemiş öğrenciler başvurabilecek.

Başvurular, 12 Şubat'a kadar yapılacak. Her üniversitenin başvurular için belirlediği başvuru tarihleri ve şartları da ilgili üniversitelerin web sitelerinden adaylara duyurulacak.

AYLIK BURS NE KADAR?

Öte yandan, ilk iki çağrı döneminden farklı olarak, bu dönem üniversitelere verilen kontenjanlara 657 sayılı kanun kapsamında bir kadroda veya devlet/vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışanlar dışında herhangi bir işte çalışan öğrenciler de başvuruda bulunabilecek.

Bursiyerlere mart ayından itibaren, doktora eğitimleri sürecince (yüksek lisans eğitimi sonrası doktora eğitiminde 4 yıl, lisans eğitimi sonrası bütünleşik doktora eğitiminde 5 yıl) aylık 2 bin lira burs verilecek.

Ayrıca program kapsamındaki doktora öğrencilerinin başka bir burs programından faydalanması da diğer burs sağlayıcı kurum açısından uygun bulunması durumunda mümkün olabilecek.

Adaylar, 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı hakkında sorularını yuzikibin@yok.gov.tr e-posta adresinden iletebilecek.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yurt dışındaki öğrenciler için taahhütname süresi uzatıldı

Yurt dışındaki öğrenciler için taahhütname süresi uzatıldı
Sınav stresini atarken harçlık çıkarıyorlar

Sınav stresini atarken harçlık çıkarıyorlar
Ekvadorlu öğrenciye Türkiye bursu

Ekvadorlu öğrenciye Türkiye bursu
EKPSS'de takvim belli oldu! İşte o tarihler

EKPSS'de takvim belli oldu! İşte o tarihler
YÖK açıkladı... Akademisyenler için mecburi hizmet mi geliyor?

YÖK açıkladı... Akademisyenler için mecburi hizmet mi geliyor?

Yüksek lisans öğrencileri laboratuvarda yer için birbirine girdi

Yüksek lisans öğrencileri laboratuvarda yer için birbirine girdi
Antalya'da başarılı öğrencilere ücretsiz yüzme kursu

Antalya'da başarılı öğrencilere ücretsiz yüzme kursu
'Doktor Öğretim Görevlisi' için yeni isim aranıyor

'Doktor Öğretim Görevlisi' için yeni isim aranıyor
Yeni MEB müfredatında Atatürk'ün adı sadece bir cümlede geçti

Yeni MEB müfredatında Atatürk'ün adı sadece bir cümlede geçti
5 yıldızlı otellerde sınav kampı!

5 yıldızlı otellerde sınav kampı!
Milli Eğitim müfredatı güncelledi... 'Cihat' kavramı çıkarıldı

Milli Eğitim müfredatı güncelledi... 'Cihat' kavramı çıkarıldı