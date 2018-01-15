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YÖK duyurdu: ÖYP lisansüstü eğitim tercih işlemleri başladı

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında statüleri 50/d olarak değiştirilen araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için tercih işlemleri 19 Ocak'a kadar alınacak
 

15 Ocak 2018, Pazartesi 17:40
YÖK duyurdu: ÖYP lisansüstü eğitim tercih işlemleri başladı
Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında statüleri KHK ile 50/d olarak değiştirilen araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için tercih işlemleri alınmaya başladı.

YÖK'ten, ÖYP/Öncelikli Alan araştırma görevlilerinin 2018 bahar dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller" kapsamında, 2547 sayılı kanunun 33/a maddesine göre atanan ve 674 sayılı KHK ile statüleri 50/d olarak değiştirilen araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için gerekli koşullara yer verildi.

Araştırma görevlileri, 2018 bahar dönemi lisansüstü programları tercih işlemlerini 19 Ocak saat 17.00'ye kadar YÖK'ün resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek.


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