YÖK duyurdu: ÖYP lisansüstü eğitim tercih işlemleri başladı

Senim Tanay

'nca (YÖK),kapsamında statüleri KHK ile 50/d olarak değiştirilen araştırma görevlilerinden65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için tercih işlemleri alınmaya başladı.YÖK'ten, ÖYP/Öncelikli Alan araştırma görevlilerinin 2018 bahar dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarına ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller" kapsamında, 2547 sayılı kanunun 33/a maddesine göre atanan ve 674 sayılı KHK ile statüleri 50/d olarak değiştirilen araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için gerekli koşullara yer verildi.