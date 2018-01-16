YÖK’ten 10 üniversiteye ‘Alan Odaklı Başarı Ödülü’

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YÖK tarafından geçen sene Quacquarelli Symonds (QS) yetkililerinden, Türkiye'deki üniversitelerin uluslararası düzeyde rekabet edebildiği alanların tespiti için bir çalışma istendi.QS Türkiye Ülke Direktörlüğü yetkilileri, bu kapsamda 46 alanda Türkiye'deki üniversitelerin çıktılarını değerlendirdi ve uluslararası düzeyde rekabet edebildiği alanları tespit etti.Buna göre, Türkiye'deki üniversitelerin 24 alanda küresel rekabet gücü olduğu belirlendi. Bu kapsamda başarılı olduğu belirlenen üniversitelere, 'Küresel Rekabet Ortamında Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Toplantısı"nda, "Alan Odaklı Başarı Ödülleri" verildi.İşte “Alan Odaklı Başarı Ödülü’ alan üniversiteler (Alfabetik sıraya göre):