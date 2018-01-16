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YÖK’ten 10 üniversiteye ‘Alan Odaklı Başarı Ödülü’

YÖK, ‘Alan Odaklı Başarı Ödülü’ alan 10 üniversiteyi açıkladı. Buna göre Ankara, Bilkent, Boğaziçi, Ege, Hacettepe, İTÜ, İstanbul, Koç, ODTÜ ve Sabancı üniversiteleri ‘Alan Odaklı Başarı Ödülü’ almaya hak kazandI

16 Ocak 2018, Salı 23:40
YÖK’ten 10 üniversiteye ‘Alan Odaklı Başarı Ödülü’
YÖK tarafından geçen sene Quacquarelli Symonds (QS) yetkililerinden, Türkiye'deki üniversitelerin uluslararası düzeyde rekabet edebildiği alanların tespiti için bir çalışma istendi.

QS Türkiye Ülke Direktörlüğü yetkilileri, bu kapsamda 46 alanda Türkiye'deki üniversitelerin çıktılarını değerlendirdi ve uluslararası düzeyde rekabet edebildiği alanları tespit etti.

Buna göre, Türkiye'deki üniversitelerin 24 alanda küresel rekabet gücü olduğu belirlendi. Bu kapsamda başarılı olduğu belirlenen üniversitelere, 'Küresel Rekabet Ortamında Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Toplantısı"nda, "Alan Odaklı Başarı Ödülleri" verildi.

İşte “Alan Odaklı Başarı Ödülü’ alan üniversiteler (Alfabetik sıraya göre):

1–  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

2–  BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

3–  BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ



4–  EGE ÜNİVERSİTESİ

5–  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ



6–  İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İTÜ)

7–  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ



8 – KOÇ ÜNİVERSİTESİ

9– ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ)

10– SABANCI ÜNİVERSİTESİ
 
 


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