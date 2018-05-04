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YÖK'ten bölünen bazı üniversitelere yeni 'yetki devri modeli'

YÖK, bazı yükseköğretim kurumlarının bölünmesinin ardından ilk olarak İstanbul Üniversitesi’nde uygulanmak üzere yetki devrini içeren bir dizi kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nden ayrılarak kurulacak yeni yükseköğretim kurumuna, birlikte yapacakları işbirlikleri başta olmak üzere bazı akademik konularda yetki devredilecek

04 Mayıs 2018, Cuma 17:21
YÖK'ten bölünen bazı üniversitelere yeni 'yetki devri modeli'
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bazı üniversitelerin bölünmesinin ardından yetki devrini içeren bir dizi kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Buna göre YÖK, ilk olarak İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nden ayrılarak kurulacak yeni üniversitede uygulanmak üzere, akademik konularda yetki devri yapacak. Bununla İstanbul Üniversitesi ve bu üniversiteden ayrılarak kurulacak yeni üniversiteye özellikle akademik konularda ve lisansüstü ve araştırma süreçlerinde kendi kararlarıyla müşterek çalışabilme imkanı tanınacak.

Yetki devriyle İstanbul Üniversitesi ve bu üniversiteden ayrılarak kurulacak yeni üniversite, kendi kurul kararlarıyla, özellikle disiplinlerarası çalışmalarda ortak çalışmalar yürütebilecek, akademik ve lisansüstü müşterek çalışmalar yapabilecek, yurtdışından yabancı uyruklu öğretim üyesi getirme ve lisansüstü eğitimde ortak program açıp ortak diploma verme imkanına kavuşmuş olacak.

DİĞER ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİNE YAYGINLAŞTIRILACAK


YÖK, İstanbul Üniversitesi’ne ve bu üniversiteden ayrılarak kurulan yeni üniversiteye yetki devrinin ardından süreci yakından izleyecek ve başarılı olunması halinde bu yeni modeli diğer araştırma üniversitelerinde de hayata geçirerek  yaygınlaştıracak. Bu iki üniversitenin seçilmesinin başlıca sebebinin her iki yapıda da araştırmaya yönelik sağlam bir altyapı ve insan kaynağının olması olarak belirtildi.

YÖK, İstanbul Üniversitesi’nden ayrılan birimlerin başarısını da göz önünde bulunduran yeni kurulacak üniversiteye de bu paye ve ayrıcalığın tanınması konusunu yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündemine alacak.


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