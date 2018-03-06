YÖK'ten tez aşamasındaki araştırma görevlilerine burs

YARIN DUYURULACAK

Senim Tanay

tarafından doktora eğitimine devlet üniversitelerinde devam eden araştırma görevlilerine yönelik yeni programların hayata geçirilmesine ilişkin çalışmalar sürüyor.Yükseköğretim tarihinde ilk kez başlatılacak, YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç'ın yarın saat 12.30'da kurulda gerçekleştireceği toplantıyla kamuoyuna duyurulacak.YÖK-YUDAB Programı ile belirlenen öncelikli alanlarda, doktora eğitiminde tez aşamasında olan araştırma görevlilerine kendi alanlarında yurt dışında araştırma yapma imkanı sunulacak.