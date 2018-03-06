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YÖK'ten tez aşamasındaki araştırma görevlilerine burs

YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç, tez aşamasındaki araştırma görevlilerine yönelik yeni başlatılacak. YÖK-YUDAB Programı'nı yarın düzenleyeceği toplantıyla kamuoyuna açıklayacak

06 Mart 2018, Salı 15:25
YÖK'ten tez aşamasındaki araştırma görevlilerine burs
YÖK tarafından doktora eğitimine devlet üniversitelerinde devam eden araştırma görevlilerine yönelik yeni programların hayata geçirilmesine ilişkin çalışmalar sürüyor.

YARIN DUYURULACAK

Yükseköğretim tarihinde ilk kez başlatılacak YÖK-YUDAB Programı, YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç'ın yarın saat 12.30'da kurulda gerçekleştireceği toplantıyla kamuoyuna duyurulacak.

YÖK-YUDAB Programı ile belirlenen öncelikli alanlarda, doktora eğitiminde tez aşamasında olan araştırma görevlilerine kendi alanlarında yurt dışında araştırma yapma imkanı sunulacak.


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