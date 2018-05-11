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YÖK üyeleri görüş almak için üniversitelere gidecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyelerinin, sorunları yerinde tespit etmek ve üniversite öğrenci temsilcilerinin görüşlerini almak üzere düzenli aralıklarla yükseköğretim kurumlarını ziyaret etmesi kararlaştırıldı

11 Mayıs 2018, Cuma 13:06
YÖK üyeleri görüş almak için üniversitelere gidecek
YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre üniversitelerde son dönemde yaşanan gelişmeleri, karşılaşılan sorunları yerinde tespit etmek üzere YÖK üyeleri, üniversitelerde öğrenci temsilcileri ile bir araya gelecek.


SORUNLAR YERİNDE DİNLENECEK


Kurul üyeleri, öğrenci temsilcileri ile buluşmalarının dışında, üniversitelerin genişletilmiş senato toplantılarına katılacak, dekanlarla ve diğer öğretim üyeleriyle bir araya gelerek üniversitelerin sorunlarını yerinde dinleyecek.

Bu kapsamda ilk olarak bugün,YÖK Yürütme Kurulu üyelerinden Prof.Dr. Zeliha Koçak Tufan, Uşak Üniversitesi’ni, Prof.Dr. Mehmet  Şişman, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ni, Prof.Dr. Ömer Açıkgöz, Süleyman Demirel Üniversitesi’ni, Prof.Dr. Metin Topçuoğlu ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ni ziyaret edecek.

AA
 


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