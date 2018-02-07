YÖKDİL sınavı başvuruları başladı (YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?)

YÖKDİL SINAVI HANGİ DİLLERDE YAPILACAK?

YÖKDİL SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

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YÖKDİL NEDİR?

Senim Tanay

, 17 Mart Cumartesi günü, 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek."yokdil.yok.gov.tr " internet adresi üzerinden yapılabilecek sınav başvuruları, 16 Şubat tarihinde saat 18.00'de sona erecek.YÖKDİL sınavı, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.Dördüncü YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilecek.YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı’nın (YDS) yanında adayın alanındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık alanlarında) dil yeterliliğini belirlemeye yönelik akademik yabancı dil sınavı niteliği taşıyor. YDS yapılmaya devam edilecek ve adaylar her iki sınava da girebilecek. Her iki sınavın da eşit geçerliliği olacak. İlgili mevzuat düzenlemelerinde ve YDS’de uygulandığı gibi sınavdan adayların doktora başvuru süreci için en az 55, doçentlik başvuru süreci için ise en az 65 puan alması gerekiyor.