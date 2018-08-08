YÖKDİL sınavının tarihi belli oldu

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), beşinci Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının, 22 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te, tek oturum halinde yapılacağı bildirildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre sınav başvuruları 8-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında alınacak.

Sınav İngilizce dilinden Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinden ise Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

Başvuru bilgilerine "http://yokdil.yok.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

AA