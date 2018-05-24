Yoksul aileye çocuk yardımı

AYLIK 150 TL

İkiz, üçüz, dördüz çocuk sahibi aileler için yardım programı başlatılıyor. Yardım programından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında olan ihtiyaç sahibi aileler faydalanabilecek. Bu durumdaki ailelerin çoklu doğum sonucunda dünyaya gelen (iki ve üzeri) çocukları için çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapılacak.

AŞILARA DİKKAT

Çocuklar 4 yaşına gelinceye kadar sürecek bu yardım, ailelere Sağlık Bakanlığı çocukluk dönemi aşı takviminde yer alan aşıları süresi içinde yaptırmaları şartıyla verilecek. Bakanlık, ayrıca devlet koruması altında kuruluşlarda yetişen gençler için “Kuruluş Bakımından Ayrılan Gençlerin Sosyal Yönden Desteklenmesi Projesi”ni de hayata geçirecek.

BAŞVURU VAKFA

Projeyle, kuruluş bakımından ayrılan gençlerin barınma ve yemek ihtiyaçları bir yıl süreyle Bakanlık tarafından karşılanacak. Destek, gençlerin uzun vadeli iş kollarına tabi bir işte istihdam edilmesinden bir ay sonra sonlandırılacak. Bu destekten yararlanmak isteyen gençlerin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunması gerekiyor.

BAŞARI PUANI

Aile Bakanlığınca, Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) Programı da geliştiriliyor. Bu kapsamda, ŞEY’den yararlanan başarılı öğrenciler nakdi olarak desteklenecek. Ortaöğretime geçiş sınavlarında, illerinde ilk yüze giren, diğer dönemler içinse okul başarı puanı 85 ve üzeri olan erkek öğrencilere aylık 500 lira, kız öğrencilere ise aylık 600 lira nakdi destek verilecek.