SEVİM BÜYÜKTAŞ DEMİR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Türkiye’deki vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin detaylı bilgileri ‘Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2018’ adlı raporda yayımlandı. Raporda üniversitelerin öğrenci ve öğretim üyesi sayıları, kütüphane büyüklükleri, kitap sayıları, dünya sıralamalarındaki yerleri, mezunlarının merkezi sınavlardaki başarıları, tam bursluluk oranları gibi bilgilere yer verildi. Gelecek yıl devlet üniversiteleri için de rapor hazırlanması planlanıyor.

En çok öğrenci İstanbul Aydın’da

Rapora göre, en fazla vakıf üniversitesinin bulunduğu il, 47 ile İstanbul oldu. Ankara’da 12, İzmir’de 4, Antalya’da 3, Mersin, Konya ve Gaziantep’te 2’şer, Trabzon, Nevşehir, Kayseri ve Bursa’da birer olmak üzere Türkiye’de toplam 76 vakıf üniversitesi bulunuyor. 76 üniversiteden Fenerbahçe Üniversitesi dahil 6’sı henüz eğitime başlamadı. Son kurulan üniversitelerden Lokman Hekim Üniversitesi ise ilk kez bu sene öğrenci almaya başlayacak. İstanbul Aydın Üniversitesi, 28 bin 808 öğrenci ile Türkiye genelindeki vakıf üniversiteleri arasında en çok öğrenciye sahip kurum oldu. Bu üniversiteyi, 28 bin 479 öğrencinin öğrenim gördüğü İstanbul Bilgi Üniversitesi takip etti. Beykent Üniversitesi ise 27 bin 187 öğrenci ile 3’üncü sırada yer aldı.

Sınav başarıları

YÖK, özel üniversitelerin merkezi sınavlardaki başarılarını da açıkladı. ALES-EA puanı 70 ve üzerinde aday istatistiklerinde TOBB üniversitesi ilk sırada geldi. ALES ’e giren 625 TOBB öğrencisinden yüzde 69.44’ü 70 barajının üzerinde puan aldı. Öğrenci sayısı ve sınava giren öğrenci sayısı karşılaştırıldığında en başarısız üniversite Beykent Üniversitesi oldu. Bu üniversiteden ALES’e giren 615 adaydan yalnızca yüzde 14.80’i 70 ya da 70’in üzerinde puan alabildi.

En fazla harcama Konya’dan geldi

Öğrenci başına yaptığı yıllık harcama miktarı en fazla olan üniversite 116 bin 269 lirayla Konya Gıda Tarım Üniversitesi oldu. Bu üniversiteyi 60 bin 87 lira ile Koç Üniversitesi ve 51 bin 610 lira ile Sabancı Üniversitesi izledi. Bununla birlikte 22 üniversitenin öğrenci başına yaptığı harcama 10 bin liranın altında kaldı. Bazı vakıf üniversitelerinin öğrenci başına cari giderleri ise 3 bin liranın altında kaldı.

Tam burs veren üniversiteler

Raporda, İbn Haldun Üniversitesi ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tüm öğrencilerine tam burs sağlayan üniversiteler olarak öne çıktı. Bu üniversiteleri, öğrencilerinin yüzde 23’üne tam burs veren Beykoz Üniversitesi, yüzde 20’sine tam burs veren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Koç Üniversitesi takip etti.

Bilkent ilk sırada

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından geçen yıl vakıf üniversitelerine sağlanan proje bütçeleri arasında birinciliği 27 milyon 790 bin lira ile Bilkent Üniversitesi, ikinciliği 16 milyon 360 bin lira ile Sabancı Üniversitesi, üçüncülüğü ise 15 milyon 790 bin lira ile Koç Üniversitesi aldı.