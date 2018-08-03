YÖK’ten uyarı

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, “Bütün üniversitelerin tüm programlarının engelli öğrenciler için erişilebilir olması için henüz yapısal ve içeriksel erişilebilirlik sağlanamadı. Dolayısıyla engelli öğrencilerin, tercihlerini yaparken ilgili üniversiteler ve programları hakkında güncel bilgileri takip etmeleri yararlı olacak” dedi.