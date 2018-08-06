Yol kenarında yürüyen işçiye otomobil çarptı: 1 ölü

Olay, Eskişehir-Bursa karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Eskişehir istikametine doğru seyir halinde olan 55 AAE 515 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Ahmet A.E., direksiyon hakimiyetini kaybederek bir fabrikada işçi olarak çalışan ve yol kenarında yürüyen Ahmet Çolak’a (54) çarparak tarlaya savurdu. Kaza sonucu yoldan çıkan ve toprak araziye giren araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, Ahmet Çolak ise olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Çolak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) morguna kaldırıldı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.