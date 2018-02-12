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Yol ortasındaki 'evliya mezarı' asırlardır yerinde duruyor

Samsun'da asırlar önce bir köy imamı tarafından, bir evliyaya ait olduğu düşünülerek etrafı çevrilen mezar, yol ortasında olmasına rağmen hiç dokunulmadan günümüze kadar ulaştı. Bölgeye yapılan yol çalışmalarına rağmen mezarın yerini kimse değiştirmeye cesaret edemeyince, mezar yol ortasında kaldı

12 Şubat 2018, Pazartesi 12:14
Yol ortasındaki 'evliya mezarı' asırlardır yerinde duruyor
Samsun'un İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi’nde yol ortasında kalan bir mezar, gizemini koruyor. Uzun yıllar önce bir köy imamı tarafından, bir evliyaya ait evliya olduğu düşünülerek etrafı çevrilen mezar, hiç dokunulmadan günümüze kadar ulaştı.

Bölgeye yapılan yol çalışmalarına rağmen mezarın yerini kimse değiştirmeye cesaret edemeyince, mezar yol ortasında kaldı.


 

RİVAYETE GÖRE MEZARIN İÇİNDE IŞIK YANMIŞ


Bir rivayete göre, mezarı demir parmaklıklarla çeviren imam gece kalkıp evinin penceresinden baktığı sırada, mezarın içerisinden bir ışık yandığını görüyor ve ertesi gün bunu tüm köye yayıyor. Bölge insanı da o günden itibaren burada bir evliya olduğuna inanarak mezarlığa sahip çıktı. Mezarın kime ait olduğu ise hala öğrenilmiş değil.

'YOLDAN KALDIRMAYA KİMSE CESARET EDEMEDİ' 


Ataköy Mahallesi Muhtarı İsmail Üstün, dedelerinin bu mezarda yanan bir ışık gördüğünü ve bu mezarın bir evliyaya ait olduğunu belirterek, "Bu mezar yaklaşık 4 asırdır var. Dedelerimizden dinlediğimiz kadarıyla mezarlığın içerisinde sürekli bir ışık yanıyormuş. Daha sonra bunu bir köy imamı görmüş ve asırlar önce mezarın etrafını çevirmiş. Burada bir evliyanın olduğu söyleniyor. Tabii ne kadar doğru onu bilemiyoruz. Ancak buraya geçmiş yıllarda belediye ekipleri geldi ve yol çalışması yaptılar. Onlar da yolun ortasında olan bu mezarı kaldırmaya cesaret edemedi" dedi. Çevrede yaşayan vatandaşlar da mezarın bir evliyaya ait olduğunu düşünüyor.

İHA


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