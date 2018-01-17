SON DAKİKA

Yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı: 2 ölü

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücünün direksiyon kırması üzerine kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı. Kazada 2 kişi ölürken, köpek de telef oldu

Yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı: 2 ölü
Konya yönüne giden 46 PE 101 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Akdemir (22), aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı. Dün saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Hortu Akören mevkiinde yaşanan olayda köpeğe çarpan otomobil, kontrolden çıkıp refüjü aşarak karşı şeride geçti ve Mehmet Ali Motor (48) yönetimindeki 01 GL 870 plakalı TIR ile çarpıştı. Araç bunun ardından da şarampole yuvarlandı.



Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Akdemir ile yanındaki arkadaşı Doğukan Altun (22) yaşamını yitirdi, köpek de telef oldu.

İki arkadaşın cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, TIR şoförü Mehmet Ali Motor ise gözaltına alındı.

Atilla ATMACA / KARAPINAR (Konya), (DHA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kırıkkale'de cinayet! Evi bastı kurşun yağdırdı

Kırıkkale'de cinayet! Evi bastı kurşun yağdırdı
Mersin'de 6 günlük bebeği otoparka bıraktılar

Mersin'de 6 günlük bebeği otoparka bıraktılar
Denizli'de yaşlı kadını döven torun ve arkadaşları serbest

Denizli'de yaşlı kadını döven torun ve arkadaşları serbest
Kendisine küfür eden kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Kendisine küfür eden kişiyi bıçaklayarak öldürdü
Esenyurt’ta patlama: Yaralılar var

Esenyurt’ta patlama: Yaralılar var
Ankara'da meydana gelen kazada 2 öğrenci öldü

Ankara'da meydana gelen kazada 2 öğrenci öldü
7 yaşındaki Hüseyin için yanlış iğne iddiası

7 yaşındaki Hüseyin için yanlış iğne iddiası
İcra borçlarını ödemek için aracını parçalatıp hırsızlık süsü verdi

İcra borçlarını ödemek için aracını parçalatıp hırsızlık süsü verdi
Tokat'ta bir kişi babasının boğazını keserek öldürdü

Tokat'ta bir kişi babasının boğazını keserek öldürdü
Antalya'da 5.5 aylık Hadi bebeği babası öldürmüş

Antalya'da 5.5 aylık Hadi bebeği babası öldürmüş
Magandalığı yetmedi, bir de kaydettirdi

Magandalığı yetmedi, bir de kaydettirdi