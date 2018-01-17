Yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı: 2 ölü

Yusuf Cevahir

Konya yönüne giden 46 PE 101 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Akdemir (22), aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı. Dün saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Hortu Akören mevkiinde yaşanan olayda köpeğe çarpan otomobil, kontrolden çıkıp refüjü aşarak karşı şeride geçti ve Mehmet Ali Motor (48) yönetimindeki 01 GL 870 plakalı TIR ile çarpıştı. Araç bunun ardından da şarampole yuvarlandı.Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Akdemir ile yanındaki arkadaşı Doğukan Altun (22) yaşamını yitirdi, köpek de telef oldu.İki arkadaşın cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, TIR şoförü Mehmet Ali Motor ise gözaltına alındı.