Yola saçılan paraları toplayıp polise teslim etti
Fatih’te, henüz belirlenemeyen nedenle yola saçılan dövizin bir bölümünü toplayan Irak uyruklu şahıs, paraları polise teslim etti
Irak uyruklu iş adamı Celal Hüseyin, Vatan Caddesi üzerinde aracıyla seyir halindeyken yolda uçuşan paraları gördü. Bunun üzerine aracını kenara çeken Hüseyin, polise haber verdi. Bu sırada Celal Hüseyin ve çevrede bulunan vatandaşlar paraları topladı.
Yaklaşık 400 avro toplayan Iraklı iş adamı, parayı gelen polislere teslim etti.
Hüseyin'in yolda bol miktarda para bulunduğunu ve çevredekilerce toplandığını söylemesi üzerine polislerce incelemede bulunuldu.
Çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin incelendiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
AA