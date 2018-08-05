Yolcu ile otobüs şoförünün kavgası kameralara yansıdı

Yumurtatepe hattında çalışan Erdoğan Çay (33) yönetimindeki 58 H 0079 plakalı halk otobüsü, dün akşam saatlerinde hamam durağından yüzde 86 engelli epilepsi hastası Ahmet Turan Çiftçi'yi aldı.

Şoför ile bir süre konuşan Çiftçi, daha sonra arkaya doğru ilerledi. Bir süre sonra tekrar şoförün yanına gelen Çiftçi, yolcu aldığı sırada Çay'a yumruk attı.

Otobüsü durduran Çay da Çiftçi'ye dakikalarca vurdu. Yolcuların müdahalesiyle ayrılan kavga, otobüs kamerasınca görüntülendi.





Kavganın ardından burnunda çatlak oluşan Çay ile kafatası ve sağ kolu kırılan Çiftçi hastanede tedavi edildi.

Çay, gazetecilere yaptığı açıklamada, seferine devam ederken akşam üzeri hamam durağından yolcu aldığını söyledi.

Engelli kişinin araca binerken kendisine el hareketi yaptığını iddia eden Çay, "Yolcuya 'yaptığın hareket terbiyesizlik, araçta aile var, bu hareket yanlış' dedim. Kartını gösterdi arkaya gitti. Daha sonra arkadan geldi hiçbir şey demeden yumruk attı. Burnuma darbe aldım." diye konuştu.

Çay, daha sonra kendisini savunduğunu ileri sürerek, şunları söyledi:

"Olaya ailesi dahil oldu. Orada 4-5 kişi de bana saldırdı. Benim üzüldüğüm nokta arabada yolcu var, çocuklar aileler var. Biz burada ekmeğimiz için çalışan insanlarız, aldığımız para alın terimiz. Yaklaşık 8 yıldır bu kurumda hizmet veriyorum, daha hakkımda bir şikayet yok. Olay yaşandığında aracı nasıl durdurduğumu da bilmiyorum. Tehlike atlattık. Biz ekmeğimizi kovalıyoruz. Ekmeğimizi kazanırken de durduk yere başımıza bu işler geliyor. Kişinin de engelli raporu var ama engelli bir kişi benim burnumu çatlatabilir mi? Akşama kadar da çok sayıda engelli taşıdım. Bu olayı anlayamadım."

Çiftçi ise otobüse engelli kartıyla bindiğini belirterek, "Yerime geçerken otobüs şoförü, 'Siz otobüslere ücretsiz biniyorsunuz, ben sizi tanıyorum, ineceğin durağı biliyorum, orada gerekeni yaparım' dedi. İki kere beni tehdit etti. Ben de tehditlerine dayanamadım vurdum. İlk olarak ben vurdum, sonra olay büyüdü. Sonrasını hatırlamıyorum, kafama çok darbe aldım ve zihinsel engelli olduğum için hatırlamıyorum. Elimde kırık var, vücudumda ağrılar var." ifadelerini kullandı.

AA / DHA