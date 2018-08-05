Yolcu otobüsü Avrasya Tüneli'ne tersten girdi
İstanbul Kadıköy'de sabah saatlerinde bir yolcu otobüsü, Avrasya Tüneli'ne ters yönden girdi. Otobüs tünelin havalandırma sistemine çarparak durabildi
Olay, saat 05.40 sıralarında Avrasya Tüneli'nin Avrupa'dan Asya'ya çıkışında meydana geldi.
İstanbul'a yolcu getiren Aslan Gök, kullandığı 60 NK 300 plakalı otobüs ile D 100 Karayolu Koşuyolu mevkisinde ters yönde ilerleyerek Avrasya Tüneli'ne girdi.
HAVALANDIRMA SİSTEMİNE ÇARPARAK DURABİLDİ
Şans eseri hiçbir aracın geçmediği ters yönde otobüs, bir süre ilerledikten sonra tünelin havalandırma sistemine çarparak durabildi.
Kazada, yaralı ve can kaybı olmazken, otobüs çekici yardımıyla tünelden çıkartıldı.
ASYA YÖNÜ 4 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI
Kazada hasar gören havalandırma sistemleri tünelden söküldü. Olay nedeniyle Avrupa'dan Asya yönü 4 saat trafiğe kapatıldı.
ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
Otobüs sürücüsü Aslan Gök, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Gök, polis ifadesinde Avrasya Tüneli'ne yanlışlıkla girdiğini söyledi. Gök ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
Otobüs ise, bağlı bulunduğu firmaya teslim edildi.