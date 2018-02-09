Yolcular uçağı iterek çalıştırmak istedi

Endonezya'nın Tamboka Havalimanı'nda 35 bin kilogram ağırlığındaki bir uçak, yolcular tarafından itilirken görüntülendi

09 Şubat 2018, Cuma 16:30
Yolcular uçağı iterek çalıştırmak istedi
Garuda Endonezya Havayolları'na ait Kupang — Tambolaka seferini yapan yolcu uçağı, havalimanındaki teknisyenler ve uçağın bazı yolcularından oluşan yaklaşık 20 kişilik bir grup tarafından itilerek döndürülmeye çalışıldı.

Havayolu şirkerinden yapılan açıklamada, yaşananların pilotun hatasından kaynaklandığı belirtildi. Durumun pilotun yanlış yöne dönmesinden kaynaklandığı söylenirken, havaalanında uçağın dönmesi için gerekli ekipmanın bulunmadığı için uçağı itme yoluna gidildiği ifade edildi.


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