Yolcular uçağı iterek çalıştırmak istedi

Nazlı Erdol

GarudaHavayolları'na ait Kupang — Tambolaka seferini yapan yolcu uçağı, havalimanındaki teknisyenler ve uçağın bazı yolcularından oluşan yaklaşık 20 kişilik bir grup tarafından itilerek döndürülmeye çalışıldı.Havayolu şirkerinden yapılan açıklamada, yaşananların pilotun hatasından kaynaklandığı belirtildi. Durumun pilotun yanlış yöne dönmesinden kaynaklandığı söylenirken, havaalanında uçağın dönmesi için gerekli ekipmanın bulunmadığı için uçağı itme yoluna gidildiği ifade edildi.