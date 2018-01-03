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Yolda bulduğu su faturasının borcunu ödedi

Denizlili Ramazan Özlen, yolda yürürken, 50 lira ile birlikte yere düşürülmüş olarak bulduğu su faturasını internetten ödedi. Özlen, sosyal medyadan duyurarak faturanın sahibine de ulaştı

03 Ocak 2018, Çarşamba 15:09
Yolda bulduğu su faturasının borcunu ödedi
Denizli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir etiket firmasında çalışan Ramazan Özlen, Pamukkale ilçesi Kayıhan Mahallesi’nde yolda yürüdüğü sırada düşürülmüş su faturası ile 50 lira buldu. Etrafını kontrol eden Özlen, kimseyi görmeyince faturayı ve parayı alarak iş yerine gitti.
 

SOSYAL MEDYADAN DUYURU YAPTI 


İnternetten su faturasının borcunu sorgulatan Özlen, 48 lira 70 kuruşluk borcu bulduğu 50 liradan ödedi. Özlen, su faturası ile 50 lirasını düşüren kişiyi bulmak için sosyal medya hesabından duyuru yaptı.


 

'1,30 LİRALIK PARA ÜSTÜNÜ DE İSTEDİĞİ ZAMAN ALABİLİR'


Özlen, ödediği faturanın fotoğrafını çekerek "Bu kimin ise borcu ödendi. Kalan 1,30 lira artan parayı istediği zaman benden alabilir." şeklinde paylaşımda bulundu. 


 

'SADECE FATURAYI GÖRSEM ALMAYABİLİRDİM'


Özlen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda bulduğu para ve faturanın sahibini aradığını, bulamayınca da iş yerine döndüğünü anlatarak şöyle konuştu: "Sabah iş yerime gitmek için sokakta yürüyordum. Yolda su faturası ve parayı gördüm. Sadece su faturasını görsem almayabilirdim. Ancak yanında para olduğunu gördüm ve ihtiyaç sahibine lazım olabilir düşüncesiyle parayı alarak iş yerime gittim. Sonra internet yoluyla borcu ödedim. Paranın üstü de kaldı. Sosyal medyadan sahibine ulaştım. Para üstünü gelip istediği zaman alabilir."

Faturanın sahibine sosyal medyadan ulaştığını ifade eden özlen, fatura ve paranın üstünü almasını beklediğini sözlerine ekledi. Öte yandan Özlen’e örnek davranışı nedeniyle çalıştığı firma tarafından takdir belgesi verildi. 

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