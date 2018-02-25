Yolsuzluk skandalına karışan Novartis'e boyalı protesto



NOVARTİS SKANDALINA BOYALI PROTESTO



SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Can Hakman

daisimli anarşist örgütün üstlendiği ilaç şirketidüzenlenen saldırıda binanın giriş kapılarına zarar verilirken firmanın tabelasına kırmızı boya atıldı.Benzer saldırılarla gündeme gelen grubun, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Novartis skandalında üst düzey siyasetçi ve bürokratlara ödendiği iddia edilen 50 milyon avroluk rüşvetin "okyanusta damla" olduğu öne sürüldü.Açıklamada, iddianamede isimleri geçen bazı politikacılar tarafından haklarında suç duyurusunda bulunulan gizli tanıklarla dayanışma mesajı da verildi.Grup, Atina'daki Türk Hava Yolları (THY) ofisi ve Türkiye Büyükelçiliği başta olmak üzere diğer yabancı misyonlara ve bazı Yunan devlet kurumlarına benzer saldırılarla gündeme gelmişti.Yunanistan'da kısa süre önce patlak veren ve 50 milyon avroluk rüşvet iddialarını içeren "Novartis skandalı"nda AB Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos, eski Başbakan Andonis Samaras, eski Maliye Bakanı ve şu anki Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras dahil 10 politikacının adı geçiyor.Meclis'e sunulan dava dosyasına göre, 2006-2015 yıllarında merkezi İsviçre'de bulunan Novartis ilaç firmasının, politikacılara, üst düzey bürokratlara ve doktorlara ilaç fiyatlarını şişirmek ve devlet hastanelerine satışları artırmak için rüşvet verdiği iddia ediliyor.Hükümet yetkilileri, olayı "Yunan devleti tarihindeki en büyük yolsuzluk skandalı" olarak nitelendirirken yolsuzluğa karıştıkları iddia edilen isimler, haklarındaki suçlamaları reddederek, hükümeti hukuki süreci siyasileştirmekle suçluyor. Hükümet yetkilileri, ayrıca edinilen haksız kazancın devletin kasasını boşaltarak ülkenin krize sürüklenmesinde etkili olduğunu savunuyor.Yunanistan Başbakanı Çipras, yüksek fiyatlar ve gereğinden fazla ilaç alımı sebebiyle hazineye zararın 23 milyar avroya ulaştığını açıklamıştı. Öte yandan, parlamentoda kısa süre önce politikacılar hakkındaki iddiaların incelenmesi için meclis soruşturma komisyonu kurulmasına karar verilmişti.