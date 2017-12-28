Yön Koleji'nden başarılı öğrencilere yüzde 100 burs

Senim Tanay

Dünyaya yön verecek lider bireyler yetiştirmek hedefiyle yola çıkan, 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi içinbaşvurularını almaya başladı. 12 Ocak 2018’e kadar başvuruları kabul edecek olan Yön Koleji, 13-14 Ocak 2018 tarihlerinde de bursluluk sınavını gerçekleştirecek.Bursluluk sınavı ile ilgili Yön Koleji, onlarca devlet okulunu ziyaret edip hem öğrencileri hem de velileri bilgilendirecek.