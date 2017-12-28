Yön Koleji'nden başarılı öğrencilere yüzde 100 burs

Dünyaya yön verecek lider bireyler yetiştirmek hedefiyle yola çıkan Yön Koleji
, 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi için bursluluk sınavı
başvurularını almaya başladı. 12 Ocak 2018’e kadar başvuruları kabul edecek olan Yön Koleji, 13-14 Ocak 2018 tarihlerinde de bursluluk sınavını gerçekleştirecek.
3.,4., 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin katılacağı sınav ile yüzde 5’ten yüzde 100’e varan burs imkanları sunulacak. Kazanılan burs öğrenci ilkokuldaysa 4. sınıf, ortaokuldaysa 8. sınıf sonuna kadar bursu devam edecek.
Bursluluk sınavı ile ilgili Yön Koleji, onlarca devlet okulunu ziyaret edip hem öğrencileri hem de velileri bilgilendirecek.
Senim Tanay