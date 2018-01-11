Yön Koleji suça sürüklenen çocuklara kucak açtı

Yön Koleji
ve Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı (TCYOV)
ortak bir çalışmaya imza attı. Gönüllere dokunan iş birliği ile suça sürüklenme ve adalet sistemine girme riski altındaki 58 çocuğun yaptığı resimlerin; sevdikleri tanınmış isimlere iletilmesine vesile olundu. Çocuklar hayallerini ve iyi dileklerini içeren resimler ile büyüklerine seslendi, onların yeni yılını kutladı.
TCYOV Başkanı Nevin Özgün, Yön Koleji öncülüğünde gerçekleştirilen proje ile 10-18 yaş arasındaki çocuk ve gencin yaptığı 100 resmin; iş dünyasının önde gelen isimlerine, gazetecilere, eğitimcilere, sunuculara, spikerlere, yazarlara ve yöneticilere iletildiğini söyledi. Bu çalışma ile çocukların hem yeteneklerini geliştirdiğini hem de hayata katıldıklarını ve kendilerini değerli hissettiklerini belirten Nevin Özgün, “Bildikleri isimlere resim yapmak ve mesajlarını iletmek çocuklarımızı çok heyecanlandırdı. Hayallerinin ötesinde bir şey yaşamış oldular” dedi.
'BİR ÇOCUĞUN HAYALİYLE DÜNYA DEĞİŞİR'
Yön Koleji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Uygur ise “Bir çocuğun hayaliyle dünya değişir” diyerek, "Öğrencilerimizin hayal kurması ve onları gerçekleştirmek için bütün olanaklarımızı kullanıyoruz. Aynı zamanda fırsat eşitliği sağlamak ve başka çocuklara da dokunmak için çabalıyoruz. Suça sürüklenerek adalet sistemine giren çocuklarımıza destek olarak onların da hayallerine yön vermek istedik"
şeklinde konuştu.
Senim Tanay