Yön Koleji suça sürüklenen çocuklara kucak açtı

'BİR ÇOCUĞUN HAYALİYLE DÜNYA DEĞİŞİR'

Senim Tanay

veortak bir çalışmaya imza attı. Gönüllere dokunan iş birliği ile suça sürüklenme ve adalet sistemine girme riski altındaki 58 çocuğun yaptığı resimlerin; sevdikleri tanınmış isimlere iletilmesine vesile olundu. Çocuklar hayallerini ve iyi dileklerini içeren resimler ile büyüklerine seslendi, onların yeni yılını kutladı.TCYOV Başkanı Nevin Özgün, Yön Koleji öncülüğünde gerçekleştirilen proje ile 10-18 yaş arasındaki çocuk ve gencin yaptığı 100 resmin; iş dünyasının önde gelen isimlerine, gazetecilere, eğitimcilere, sunuculara, spikerlere, yazarlara ve yöneticilere iletildiğini söyledi. Bu çalışma ile çocukların hem yeteneklerini geliştirdiğini hem de hayata katıldıklarını ve kendilerini değerli hissettiklerini belirten Nevin Özgün, “Bildikleri isimlere resim yapmak ve mesajlarını iletmek çocuklarımızı çok heyecanlandırdı. Hayallerinin ötesinde bir şey yaşamış oldular” dedi.Yön Koleji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Uygur ise “Bir çocuğun hayaliyle dünya değişir” diyerek,şeklinde konuştu.