Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Yonca Evcimik: 20'lik kızlara taş çıkartırım

​Şarkıcı-oyuncu Yonca Evcimik (54), interaktif sohbet programı ‘Hadi Be’ye çarpıcı açıklamalar yaptı

Yonca Evcimik: 20'lik kızlara taş çıkartırım

'TAMAMEN GENETİK'


20 yaşındaki kızlara taş çıkaracağını söyleyen Yonca Evcimik, “Bu tamamen genetik. Ailece yaşımızı göstermiyoruz. Bir de neredeyse doğar doğmaz dans etmeye başladım. İnanılmaz bir adale yapım var. Yoksa inanılmaz şekilde pisboğazım. Hamburger üstüne spagetti yer, sonra pizzacıya giderim. Böyle sapıttığım dönemlerden sonra çok spor yapıyorum” dedi.


ÇOCUK İSTEMİYOR


Yonca Evcimik özel hayatına dair de şunları söyledi: “Genelde önce karşı taraf aşık olur. Ben anlayana kadar iş işten geçer, tren kaçar. Çünkü güven sorunum var. Yılların birikimi. Ayrıca ilişkilerim dahil laf sokmaktan kendimi alamıyorum. Bu huyumdan hoşlanmıyorum, törpülemeye çalışıyorum.”



Çocuk sahibi olmayı hiç düşünmediğini de belirten Yonca Evcimik “Annelik zili bende çalmadı” diye konuştu.

Eski rol arkadaşı Abdülhamit Danışır'ı tanımayan Yonca Evcimik'ten açıklama Eski rol arkadaşı Abdülhamit Danışır'ı tanımayan Yonca Evcimik'ten açıklama
Yonca Evcimik 54. yaşını kutladıYonca Evcimik 54. yaşını kutladı
Yonca Evcimik saçları böyle tanıttıYonca Evcimik saçları böyle tanıttı
Yonca Evcimik 40. yılında direğe tırmandıYonca Evcimik 40. yılında direğe tırmandı


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Maryna Linchuk: Türk erkeklerini henüz denemedim

Maryna Linchuk: Türk erkeklerini henüz denemedim
Demet Akalın,Seda Sayan’a gelinlik baktı: Evleniyor mu?

Demet Akalın,Seda Sayan’a gelinlik baktı: Evleniyor mu?
Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan'ın fragmanını izlediniz mi?

Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan'ın fragmanını izlediniz mi?
Anıl İlter ile Hamdi Alkan birbirine girdi! (Çukurdere dizisinin setinde kavga)

Anıl İlter ile Hamdi Alkan birbirine girdi! (Çukurdere dizisinin setinde kavga)
Aynur Aydın: Aleyna Tilki evime geldiğinde artık sütyen giyiyorum

Aynur Aydın: Aleyna Tilki evime geldiğinde artık sütyen giyiyorum
Keira Knightley: Modern karakterleri oynamıyorum çünkü tecavüze uğruyorlar

Keira Knightley: Modern karakterleri oynamıyorum çünkü tecavüze uğruyorlar
Hailey Baldwin Raisa&Vanessa giydi

Hailey Baldwin Raisa&Vanessa giydi
Survivor 2018 kadrosunda kimler var? (Bir isim daha belli oldu)

Survivor 2018 kadrosunda kimler var? (Bir isim daha belli oldu)
Tuba Büyüküstün'ün başrolünde oynadığı 'Daha' filmini 3 Günde 6 bin kişi izledi

Tuba Büyüküstün'ün başrolünde oynadığı 'Daha' filmini 3 Günde 6 bin kişi izledi
Ünlülerin inanılmaz değişimi

Ünlülerin inanılmaz değişimi
Son dakika... Ebru Gündeş'in yalı davasında rapor tartışması

Son dakika... Ebru Gündeş'in yalı davasında rapor tartışması