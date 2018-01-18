Yonca Evcimik: 20'lik kızlara taş çıkartırım

'TAMAMEN GENETİK'
20 yaşındaki kızlara taş çıkaracağını söyleyen Yonca Evcimik
, “Bu tamamen genetik. Ailece yaşımızı göstermiyoruz. Bir de neredeyse doğar doğmaz dans etmeye başladım. İnanılmaz bir adale yapım var. Yoksa inanılmaz şekilde pisboğazım. Hamburger üstüne spagetti yer, sonra pizzacıya giderim. Böyle sapıttığım dönemlerden sonra çok spor yapıyorum” dedi.
ÇOCUK İSTEMİYOR
Yonca Evcimik özel hayatına dair de şunları söyledi: “Genelde önce karşı taraf aşık olur. Ben anlayana kadar iş işten geçer, tren kaçar. Çünkü güven sorunum var. Yılların birikimi. Ayrıca ilişkilerim dahil laf sokmaktan kendimi alamıyorum. Bu huyumdan hoşlanmıyorum, törpülemeye çalışıyorum.”
Çocuk sahibi olmayı hiç düşünmediğini de belirten Yonca Evcimik “Annelik zili bende çalmadı” diye konuştu.
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